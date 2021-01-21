Mobilidade baseada em serviços na Île-de-France

Uma visão global da mobilidade é essencial hoje para facilitar a vida dos viajantes e oferecer a melhor escolha para se locomover. Essa é a ambição do MaaS (Mobilidade como Serviço)!

Estratégia MaaS da Île-de-France Mobilités.

A Lei nº 2019-1428 de 24 de dezembro de 2019 sobre a Orientação da Mobilidade (LOM) concedeu às Île-de-France Mobilités uma nova competência para organizar o desenvolvimento de nova mobilidade. Assim, a Autoridade Organizadora de Mobilidade de Île-de-France (AOM) está exercendo essa nova prerrogativa e possui os seguintes bilhetes:

  • ser um ator na mobilidade baseada em serviços, oferecendo uma mídia digital MaaS aos passageiros;
  • ser o gerente de projeto de uma plataforma MaaS que compreenda tanto uma Plataforma Regional de Informação de Mobilidade (PRIM) quanto um Sistema de Informações e Serviços de Ticketing (SIS) – destinado a reusuários de dados e serviços;
  • organizar a mobilidade baseada em serviços de forma mais ampla na região da Île-de-France, promover boas práticas e definir os principais princípios de interação entre as partes interessadas, de acordo com as diretrizes das políticas públicas de mobilidade. »

Se você quiser saber mais sobre a abordagem da Île-de-France Mobilités para mobilidade baseada em serviços, não hesite em nos contatar neste endereço: [email protected]

Publicação do guia de referência sobre mobilidade baseada em serviços em Île-de-France

As equipes da Île-de-France Mobilités trabalharam em 2020 no desenvolvimento de um guia sobre mobilidade baseada em serviços, em consulta com muitos atores públicos e privados da mobilidade.

Este guia tem dois objetivos principais:

  • Para mostrar a ambição da Île-de-France Mobilités de ser a referência do MaaS na região da Île-de-France;
  • Propor boas práticas e esclarecer os princípios fundamentais da interação entre os atores da mobilidade na região da Île-de-France, a fim de garantir o melhor serviço possível aos usuários e apoiar modelos econômicos sustentáveis baseados na mobilidade baseada em serviços, em benefício do interesse geral.

Abertura de um mecanismo de troca com operadores de serviços digitais multimodais

Em 1º de julho de 2021, entraram em vigor as novas disposições do Código de Transportes relativas à venda de serviços de mobilidade por Serviços Digitais Multimodais (disposições codificadas pelo Artigo 28 da Lei nº 2019-1428 de 24 de dezembro de 2019 sobre orientação à mobilidade).

Com isso em mente, a Île-de-France Mobilités mobilizou suas equipes para oferecer um sistema que permite aos operadores de serviços digitais multimodais venderem ingressos oferecidos pela Ile de France Mobilités.

Até o momento, os ingressos Île-de-France Mobilités abertos à venda pela Multimodal Digital Services são aqueles vendidos no aplicativo IDF Mobilités, segundo os mesmos métodos de distribuição (desmaterialização e/ou recarregamento de cartões). São ingressos individuais e passes semanais/mensais.

Operadores de serviços digitais multimodais que desejam informar a Île-de-France Mobilités sobre seu interesse ou elementos relacionados a este assunto são convidados a contatar a Ile de France Mobilités no seguinte endereço: [email protected].

Para otimizar as trocas, os candidatos são solicitados a compilar uma apresentação do SNM/aplicação, bem como os casos de uso desejados (alvos, bilhetes, etc.) antes do início das discussões. As informações precisas esperadas serão comunicadas a você mediante solicitação, no endereço de contato acima.

Dadas as limitações da capacidade técnica e contratual de integração da Île-de-France Mobilités, os seguintes parceiros receberão uma fase de diálogo que dependerá da capacidade de integração da Île-de-France Mobilités e da ordem em que os acordos de confidencialidade são assinados.

Os termos dessa parceria são objeto de um contrato padrão,  validado pelo Conselho de Administração e disponível na Plataforma Regional de Informação sobre Mobilidade (PRIM) desenvolvida pela Île-de-France Mobilités.

Notícias 2023

Alteração ao contrato Pack 0

O contrato do Pack 0 foi alterado, por alteração, no Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 28/06/2023 para levar em conta uma expansão do serviço (desmaterialização do IOS), uma simplificação do processo de comunicação, um esclarecimento da troca de dados e uma mudança no modelo de negócios.

Preparação para os Jogos Olímpicos de 2024

Não é mais possível solicitar ao Île-de-France Mobilités um lançamento de serviço antes dos 24 Jogos Olímpicos. A partir de agosto de 2023, integrações pelos Serviços Digitais Multimodais podem ser efetivas após o período dos Jogos (veja o procedimento de solicitação abaixo).