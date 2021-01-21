Mobilidade baseada em serviços na Île-de-France

Abertura de um mecanismo de troca com operadores de serviços digitais multimodais

Em 1º de julho de 2021, entraram em vigor as novas disposições do Código de Transportes relativas à venda de serviços de mobilidade por Serviços Digitais Multimodais (disposições codificadas pelo Artigo 28 da Lei nº 2019-1428 de 24 de dezembro de 2019 sobre orientação à mobilidade).

Com isso em mente, a Île-de-France Mobilités mobilizou suas equipes para oferecer um sistema que permite aos operadores de serviços digitais multimodais venderem ingressos oferecidos pela Ile de France Mobilités.

Até o momento, os ingressos Île-de-France Mobilités abertos à venda pela Multimodal Digital Services são aqueles vendidos no aplicativo IDF Mobilités, segundo os mesmos métodos de distribuição (desmaterialização e/ou recarregamento de cartões). São ingressos individuais e passes semanais/mensais.

Operadores de serviços digitais multimodais que desejam informar a Île-de-France Mobilités sobre seu interesse ou elementos relacionados a este assunto são convidados a contatar a Ile de France Mobilités no seguinte endereço: [email protected].

Para otimizar as trocas, os candidatos são solicitados a compilar uma apresentação do SNM/aplicação, bem como os casos de uso desejados (alvos, bilhetes, etc.) antes do início das discussões. As informações precisas esperadas serão comunicadas a você mediante solicitação, no endereço de contato acima.

Dadas as limitações da capacidade técnica e contratual de integração da Île-de-France Mobilités, os seguintes parceiros receberão uma fase de diálogo que dependerá da capacidade de integração da Île-de-France Mobilités e da ordem em que os acordos de confidencialidade são assinados.

Os termos dessa parceria são objeto de um contrato padrão, validado pelo Conselho de Administração e disponível na Plataforma Regional de Informação sobre Mobilidade (PRIM) desenvolvida pela Île-de-France Mobilités.