Mobilidade baseada em serviços na Île-de-France

Estratégia MaaS da Île-de-France Mobilités.
A Lei nº 2019-1428 de 24 de dezembro de 2019 sobre a Orientação da Mobilidade (LOM) concedeu às Île-de-France Mobilités uma nova competência para organizar o desenvolvimento de nova mobilidade. Assim, a Autoridade Organizadora de Mobilidade de Île-de-France (AOM) está exercendo essa nova prerrogativa e possui os seguintes bilhetes:
- ser um ator na mobilidade baseada em serviços, oferecendo uma mídia digital MaaS aos passageiros;
- ser o gerente de projeto de uma plataforma MaaS que compreenda tanto uma Plataforma Regional de Informação de Mobilidade (PRIM) quanto um Sistema de Informações e Serviços de Ticketing (SIS) – destinado a reusuários de dados e serviços;
- organizar a mobilidade baseada em serviços de forma mais ampla na região da Île-de-France, promover boas práticas e definir os principais princípios de interação entre as partes interessadas, de acordo com as diretrizes das políticas públicas de mobilidade. »
Se você quiser saber mais sobre a abordagem da Île-de-France Mobilités para mobilidade baseada em serviços, não hesite em nos contatar neste endereço: [email protected]