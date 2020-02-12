Esqueça os bilhetes de papel e vá com calma! Experimente o Navigo Easy, o novo passe de viagem para viagens ocasionais
Para quem é?
O passe Navigo Easy é destinado a turistas e àqueles que viajam ocasionalmente para se locomover pela rede de transporte da região de Paris.
Por que escolhê-lo?
- Mais fácil de usar, mais confiável e mais conveniente
Você pode carregar vários bilhetes de transporte em um único passe (bilhete simples t+, tarifa cheia ou reduzida "carnet", ingresso Navigo Day, OrlyBus e RoissyBus, exceto os ingressos Origem-Destino e o passe "Paris Visite")
- Reutilizável
Seu passe pode ser usado e recarregado mesmo após vários meses sem viajar
- Anônimo
Você pode emprestar ou repassar um Navigo Easy para outra pessoa. No entanto, durante uma viagem, várias pessoas não podem viajar simultaneamente com o mesmo passe.