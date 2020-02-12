Esqueça os bilhetes de papelão: descubra o Navigo Easy, o novo passe para viagens ocasionais

Para quem é?

O passe Navigo Easy é destinado a turistas e àqueles que viajam ocasionalmente, a fim de se deslocar mais facilmente na rede de transporte da Île-de-France.

Por que escolhê-lo?

Mais fácil de usar, mais confiável e mais conveniente

O passe Navigo Easy permite o embarque, em um único meio, de vários bilhetes de transporte (bilhete simples T+, carteira de bilhetes com tarifa cheia ou reduzida, passe diário Navigo, bilhetes OrlyBus e RoissyBus, com exceção dos bilhetes Origin/Destination para Île-de-France e Paris Visite).

Reutilizável

Seu passe pode ser usado e recarregado mesmo após vários meses sem viajar.

Não nominativo

Você pode emprestar ou dar para qualquer outra pessoa. No entanto, durante uma viagem, várias pessoas não podem viajar simultaneamente com o mesmo passe.

Onde encontrá-lo?

Vá até a bilheteria para pegar seu passe Navigo Easy pelo preço de €2.