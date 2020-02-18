Navigo, um cartão seguro

Para garantir o funcionamento adequado dos cartões em todos os pontos da rede de transporte e proteger contra qualquer risco de falsificação, o desenvolvimento da bilhetagem Navigo baseia-se em três princípios principais, baseados em normas ou padrões internacionais:

Um protocolo de comunicação por rádio sem contato , que define o sinal de rádio e a transmissão por indução de alta frequência. Esse protocolo possibilita que as placas Navigo se comuniquem rapidamente com os terminais (menos de 250 ms) e sem a necessidade de fornecer energia ao cartão. O Sistema de Referência Comum de Teleticketing da Île-de-France (RCTIF) garante que os cartões Navigo possam se comunicar com todos os terminais, independentemente do operador de transporte.

, que define o sinal de rádio e a transmissão por indução de alta frequência. Esse protocolo possibilita que as placas Navigo se comuniquem rapidamente com os terminais (menos de 250 ms) e sem a necessidade de fornecer energia ao cartão. O Sistema de Referência Comum de Teleticketing da Île-de-France (RCTIF) garante que os cartões Navigo possam se comunicar com todos os terminais, independentemente do operador de transporte. Uma única estrutura de dados no mapa , baseada na norma internacional EN 1545, que define a codificação dos elementos de dados usados no transporte público (como os últimos 3 eventos de validação, contratos de transporte, etc.). Um único dicionário especifica todos os dados trocados e onde eles estão localizados no mapa.

, baseada na norma internacional EN 1545, que define a codificação dos elementos de dados usados no transporte público (como os últimos 3 eventos de validação, contratos de transporte, etc.). Um único dicionário especifica todos os dados trocados e onde eles estão localizados no mapa. Uma gestão de segurança baseada na tecnologia Calypso, amplamente utilizada na França e no mundo todo. A falsificação de cartões Navigo exigiria consideráveis recursos e ainda não foi encontrada até o momento. O sistema Navigo também inclui uma segurança a posteriori. Os números de série dos cartões que entram na rede de Île-de-France são enviados para o SYDEF (Sistema de Detecção de Fraudes) para verificar se esses cartões foram distribuídos por um canal autorizado.

Em 2014, o cartão Navigo mudou seu visual com um novo visual de Philippe Stark. Essa transformação foi acompanhada por uma alteração no padrão de radiofrequência para tornar as novas placas totalmente compatíveis com o atual padrão internacional ISO-B 14443. Graças a essa evolução, novos serviços se tornarão acessíveis ao público: por exemplo, um cartão poderá se comunicar com um smartphone NFC, seja para consultar seu conteúdo ou recarregá-lo com um novo pacote.