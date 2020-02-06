Observatório de Mobilidade

Publicado em

O Observatório de Mobilidade da Île-de-France (Omnil) reúne atores que fornecem dados e expertise sobre mobilidade na região da Île-de-France. Este observatório em parceria é liderado pela Île-de-France Mobilités.

A Região da Île-de-France, os departamentos da Île-de-France, a Cidade de Paris, a DRIEA, a RATP, a SNCF, a Optile, a Société du Grand Paris, a INSEE, a CEREMA, o Apur, a IAU Île-de-France, Airparif, Bruitparif, o Arene e a CCI Paris Île-de-France aderiram à carta Omnil.

A Omnil se interessa pelo movimento de pessoas e mercadorias na Île-de-France, independentemente do meio de transporte utilizado.

As missões do Omnil

A Omnil desempenha um papel central na avaliação do Plano de Viagens Urbanas da Île-de-France , reunindo os dados necessários para monitorar sua implementação e seus impactos na mobilidade.

Uma nova pesquisa global de transporte, a EGT H2020, uma pesquisa sobre a mobilidade de todos os residentes de Île-de-France para todos os modos de viagem, está sendo realizada sob a liderança da Île-de-France Mobilités, cofinanciada pelo Estado e em conjunto com os parceiros da Omnil.

Estatísticas e publicações

O Omnil é uma referência em termos de monitoramento e análise da mobilidade no nível da Île-de-France.

O Omnil fornece números detalhados que são atualizados regularmente e publicações apresentando os principais números de mobilidade. A Omnil também publica publicações temáticas: pesquisa de mobilidade, pesquisa com pessoas com mobilidade reduzida, análises temáticas (estacionamento, carona, tarifa única), conta de viagens de passageiros. O Omnil distribui as publicações produzidas pelos parceiros (Mobilidade, bicicleta, automóveis, estações, etc.).

Encontre todas as informações sobre o Observatório de Mobilidade em Île-de-France e os dados disponíveis sobre www.omnil.fr