PRIM: O Portal Regional de Informações para Mobilidade
Publicado em
No outono de 2021, a Île-de-France Mobilités lançou o portal PRIM (Portal Regional de Informação para Mobilidade). É uma plataforma de dados abertos que reúne todos os dados, tanto estáticos (conjuntos de dados) quanto dinâmicos (APIs) relacionados à mobilidade na Île-de-France. Descubra como o portal funciona e quais dados ele disponibiliza para você!
PRIM: Catálogo de dados abertos da Île-de-France Mobilités
Este portal lista, por exemplo, informações sobre: bicicletas self-service, carona, status dos teleféricos nas estações, assinantes da localização Véligo por município, etc.
O catálogo de dados do portal PRIM tem como objetivo ser continuamente enriquecido com conjuntos de dados e APIs.
Os dados disponibilizados pelo portal PRIM são publicados sob licenças (OdBL, Etalab, Creative Commons, etc.) permitindo que sejam exportados e depois reutilizados facilmente. Existe um pré-requisito de conexão apenas para solicitar APIs e consultar certos conjuntos de dados estáticos sujeitos à Licença de Mobilidade. Então, não hesite em criar uma conta no portal PRIM para ter acesso gratuito a todos os dados!
Os objetivos do portal PRIM
O portal PRIM foi criado para atender a três objetivos:
- Permitir que todos (cidadãos, jornalistas, pesquisadores, empreendedores, incorporadores, etc.) acessar dados relacionados à mobilidade em toda a região da Île-de-France. Para isso, a Île-de-France Mobilités trabalha em conjunto com uma infinidade de atores do setor de transporte em nível regional (Optile, RATP, SNCF, Cidade de Paris, etc.).
- Promover a inovação oferecendo fácil acesso a dados de qualidade e regularmente atualizados sobre mobilidade na Região da Île-de-France.
- Incentive reutilizações que melhorem os dados de mobilidade na Île-de-France. De fato, a reutilização dos dados de mobilidade pode permitir o desenvolvimento de serviços, especialmente aplicações, aumentando a atratividade e o uso das redes de transporte em Île-de-France.
Mais de 60 conjuntos de dados atualmente disponíveis no portal PRIM
O portal PRIM atualmente oferece mais de sessenta conjuntos de dados pesquisáveis e para download, incluindo:
- Lugares beneficiados das vantagens culturais do Navigo,
- Estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités
- Estacionamento de bicicletas na Île-de-France,
- Repositório de pontos de venda,
- Repositório de tipos de pontos de venda,
- Horários programados nas linhas de transporte público em Île-de-France (GTFS Datahub),
- Paradas e linhas associadas,
- Rotas da rede ferroviária de transporte ferroviário da Île-de-France,
- Estado dos elevadores
Seis APIs atualmente disponíveis no portal PRIM
O portal PRIM dá acesso não apenas a cerca de sessenta conjuntos de dados, mas também às seguintes seis APIs:
- Calculadora Île-de-France Mobilités - Acesso Genérico
- Calculadora Île-de-France Mobilités - Isochrones
- Calculadora de Mobilidades Île-de-France - Mensagens de Informação de Tráfego
- Mensagens exibidas nas telas (plataforma Île-de-France Mobilités)
- Next Passages (plataforma Île-de-France Mobilités) - Consulta global
- Próximas Passagens (plataforma Île-de-France Mobilités) prim- Pedido unitário
Um fórum de bate-papo "Slack" para usuários do portal PRIM
Em 13 de julho de 2022, o portal PRIM lançou seu fórum de chat instantâneo "Slack". É uma plataforma de comunicação colaborativa, permitindo trocas (principalmente por mensagens) com cada assinante da plataforma.
"Slack" é baseado em canais. Cada canal corresponde a uma discussão pública com todos os usuários do fórum. No "Slack" da comunidade PRIM, cada canal é dedicado a um tema de discussão para melhorar a legibilidade das trocas. Além disso, no "Slack" também é possível enviar mensagens diretas para um ou mais usuários em particular. Neste caso, essas são discussões privadas.
O fórum de bate-papo "Slack" da comunidade PRIM oferece suporte local aos usuários do portal. Além disso, graças a essa plataforma de comunicação, eles são informados quando novos conjuntos de dados ou novas APIs e visualizações de dados são colocados online. Por fim, informações sobre mudanças estruturais no portal PRIM ou sobre anomalias temporárias que afetam os dados também são divulgadas por meio deste fórum.
Em resumo, assinar o "Slack" da comunidade PRIM permite que você entre em uma comunidade de produtores e reusuários de dados relacionados à mobilidade na Île-de-France.
Portanto, para quaisquer perguntas ou pedidos de informação sobre o portal PRIM, não hesite em nos contatar pelo canal #support usuário da comunidade "PRIM" do Slack ou para nos escrever pelo seguinte endereço de e-mail: [email protected]