PRIM: O Portal Regional de Informações para Mobilidade

Um fórum de bate-papo "Slack" para usuários do portal PRIM

Em 13 de julho de 2022, o portal PRIM lançou seu fórum de chat instantâneo "Slack". É uma plataforma de comunicação colaborativa, permitindo trocas (principalmente por mensagens) com cada assinante da plataforma.

"Slack" é baseado em canais. Cada canal corresponde a uma discussão pública com todos os usuários do fórum. No "Slack" da comunidade PRIM, cada canal é dedicado a um tema de discussão para melhorar a legibilidade das trocas. Além disso, no "Slack" também é possível enviar mensagens diretas para um ou mais usuários em particular. Neste caso, essas são discussões privadas.

O fórum de bate-papo "Slack" da comunidade PRIM oferece suporte local aos usuários do portal. Além disso, graças a essa plataforma de comunicação, eles são informados quando novos conjuntos de dados ou novas APIs e visualizações de dados são colocados online. Por fim, informações sobre mudanças estruturais no portal PRIM ou sobre anomalias temporárias que afetam os dados também são divulgadas por meio deste fórum.

Em resumo, assinar o "Slack" da comunidade PRIM permite que você entre em uma comunidade de produtores e reusuários de dados relacionados à mobilidade na Île-de-France.

Portanto, para quaisquer perguntas ou pedidos de informação sobre o portal PRIM, não hesite em nos contatar pelo canal #support usuário da comunidade "PRIM" do Slack ou para nos escrever pelo seguinte endereço de e-mail: [email protected]