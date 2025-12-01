Pacote Inicial Navigo Easy

Prepare facilmente seus passeios escolares na Île-de-France

A Île-de-France Mobilités oferece várias soluções adaptadas às escolas primárias para organizar uma viagem: descubra rapidamente as diferentes opções possíveis e escolha a mais fácil para suas próximas saídas.

O Navigo Easy Starter Pack está disponível para jardins de infância e escolas primárias na Île-de-France: 60 passes carregados com bilhetes de Metro-Train-RER ou Bus-Tram são oferecidos pela Île-de-France Mobilités! Apenas um pedido é possível por estabelecimento. Se você ainda não se beneficiou do programa, pode se inscrever antes de 15 de junho de 2026