Plano de Ação 2025

Publicado em

Nesta página, todas as informações sobre o plano de ação 2025 da Île-de-France Mobilités para acessibilidade digital.

Introdução

O Artigo 47 da Lei nº 2005-102 de 11 de fevereiro de 2005 sobre "direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas" torna obrigatório que qualquer serviço de comunicação pública online seja acessível a todos os cidadãos, tenham ou não deficiência (visual, Auditivo, motor, distúrbio de Dys...

Essa disposição diz respeito a sites, intranets, extranets, aplicativos móveis, pacotes de software e móveis digitais (terminais interativos). Em uma lógica de melhoria contínua, a Île-de-France Mobilités persegue seu compromisso diário de levar em conta a acessibilidade digital em suas ações.

Em termos de regulamentação, o plano plurianual de acessibilidade digital da Île-de-France Mobilités para 2025-2028 é detalhado em planos de ação anuais que detalham os projetos e recursos a serem implementados a cada ano.

Este documento apresenta abaixo o plano de ação anual para 2025. Ele resume as ações que foram e serão realizadas ao longo deste ano, bem como seu progresso.

No final de 2025, este mesmo documento detalhará os resultados de cada plano de ação apresentando:

  • as ações do programa para o ano corrente;
  • uma data de vencimento por ação;
  • seu estado de progresso.

Governança da Política de Acessibilidade Digital

AçõesAvanço
Estabelecimento de uma comitologia global para acessibilidade digitalRealizado
Estabelecimento de uma rede de retransmissões digitais de acessibilidade nas diretoriasEm andamento
Definição do plano plurianual de acessibilidade digital 2025-2028Realizado
Monitoramento da implementação deste esquemaEm andamento
Definição do plano de ação de 2026Em andamento

Consideração da acessibilidade digital na gestão de projetos

AçõesAvanço
Criação de um grupo de trabalho de acessibilidade para compartilhar melhores práticas e produzir ferramentas a serem disseminadas internamenteEm breve
Envolvimento do referente de acessibilidade digital Île-de-France Mobilités em cada um dos projetos digitaisEm andamento
Implementação de um kit metodológico para levar em conta a acessibilidade digital por profissão nos projetos digitais da Île-de-France MobilitésEm breve
Criação de um "prompter de aceitação de acessibilidade" para as profissõesEm breve
Inventário de sites e aplicações na forma de um mapa dos serviços digitais da Île-de-France MobilitésRealizado

Implementação de um sistema de testes de acessibilidade

AçõesAvanço
Identificação de serviços digitais a serem auditados como prioridadeEm andamento
Criando um painel de usuários com deficiência para testar os serviços online da Île-de-France Mobilités.Em andamento
Implementação de um protocolo de auditoria para as equipes internas e fornecedores da Île-de-France MobilitésRealizado
Disponibilidade de Modelos de Declaração de Acessibilidade para Unificar Práticas de Exibição de ConformidadeRealizado

Ações planejadas para 2025

A Île-de-France Mobilités lançou uma primeira série de 17 auditorias de conformidade desde janeiro de 2025. Essas auditorias, listadas abaixo, tornaram possível preencher declarações de acessibilidade, cumprir as obrigações de sinalização desses serviços e iniciar ações corretivas.

A Île-de-France Mobilités se compromete a auditar e atualizar o conteúdo de suas declarações de acessibilidade a cada ano e a trazer gradualmente os serviços auditados para conformidade dentro de 9 meses.

Serviços web prioritários

AuditoriasStatus da AuditoriaData da auditoriaData estimada de conclusão/correção
O portal IDFM (www.iledefrance-mobilites.fr)RealizadoQ1 2025Q4 de 2025
DRT (reserva) (reservation-tad.idfmobilites.fr)Em breveQ4 de 2025Q3 2026
MAPA Regional (www.pam.iledefrance-mobilites.fr)Em breveQ4 de 2025Q3 2026
PAM web Île-de-France (https://idfm.app.ridewithvia.com/login)Realizado2º trimestre de 2025Q1 2025
CONECTE(connect.iledefrance-mobilites.fr)Realizado2º trimestre de 2025Q1 2026
Orientação (roteamento) (me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr)RealizadoQ1 2025Q4 de 2025
Meu Espaço (mon-espace.iledefrance-mobilites.fr)Em andamentoT3 20252º trimestre de 2026
JEI (Jovens na Integração) (www.transports-jeunes-insertion.fr)Em breveQ4 de 2025Q3 2026
TST (Solidariedade com Transportes) (www.solidaritetransport.fr)Em breveQ4 de 2025Q3 2026

Aplicativos móveis prioritários

AuditoriasStatus da AuditoriaData da auditoriaData estimada de conclusão/correção
Aplicativo móvel IDFM para Android (Itinerário, compra de bilhetes, desmaterialização do Navigo)Em breveQ4 de 2025Q3 2026
Aplicativo móvel IDFM para iOS (Itinerário, compra de bilhete, desmaterialização do Navigo)Em breveQ4 de 2025Q3 2026
Aplicativo móvel DRT para AndroidEm breveQ4 de 2025Q3 2026
Carimbos postais do aplicativo móvel iOSEm breveQ4 de 2025Q3 2026
App móvel PAM para AndroidEm breveT3 20252º trimestre de 2026
Aplicativos móveis PAM iOSEm breveT3 20252º trimestre de 2026

Outros serviços online

AuditoriasStatus da AuditoriaData da auditoria Data estimada de conclusão/correção
PRIM B2B (dados abertos) (prim.iledefrance-mobilites.fr)Realizado2º trimestre de 2025Q1 2026
O Laboratório (lelab.iledefrance-mobilites.fr)RealizadoQ1 2025Q4 2026

A lista de serviços prioritários online abaixo não é exaustiva. Os planos de ação de 2026 e 2027 levarão em consideração serviços online que não são priorizados acima.

Consideração do feedback de uso

AçõesAvanço
Implementação de uma caixa de correio genérica [email protected] garantir um vínculo direto com usuários e usuários internos da InternetRealizado
Integração deste link genérico em cada serviço online da Île-de-France Mobilités dentro da página de declaração de acessibilidadeEm andamento
Implementação de um plano unificado de gestão para feedback dos usuários e monitoramento das respostas fornecidasEm breve

Desenvolvimento de habilidades internas

AçõesAvanço
Identificação de necessidades de conscientização e treinamentoEm andamento
Estabelecimento de um calendário de sessões de conscientização e treinamentoEm breve
Conscientização das equipes Île-de-France Mobilités sobre a prática da acessibilidade digitalEm andamento

Comunicação interna e externa

AçõesAvanço
Lembrete da abordagem de acessibilidade digital para os parceiros da Île-de-France MobilitésEm breve
Comunicação interna da abordagem de acessibilidade digital aos departamentos da Île-de-France MobilitésEm breve

Consideração da acessibilidade digital nos relacionamentos com fornecedores

AçõesAvanço
Produção de cláusulas específicas a serem integradas aos procedimentos contratuaisRealizado
Fortalecimento dos critérios para avaliar a acessibilidade digital em procedimentos de aquisiçãoRealizado
Entre em contato com os editores de software para saber o nível de consideração do RGAA em seus softwares e serviços remotosEm andamento

Contato

Entre em contato com o referente de Acessibilidade Digital da Île-de-France Mobilités: [email protected]