Planos de mobilidade na Île-de-France

*Plano de mobilidade é o novo termo para um plano de viagem da empresa (EDP), plano de viagem administrativo (PDA) ou plano de viagem interempresa (PDIE)

O plano de mobilidade define as ações concretas a serem implementadas para:

incentivar o uso de modos alternativos no carro, sempre que possível, e desenvolver o carpooling,

incentivar o uso de meios de transporte que consomam menos energia ou emitam menos poluentes,

reduzir a necessidade de viagens, por exemplo, desenvolvendo o teletrabalho,

melhorar a segurança do deslocamento,

racionalizar os custos de viagem,

Melhorar a qualidade de vida no trabalho.

Existem diferentes tipos de procedimentos:

O plano de mobilidade de local único, liderado por uma única empresa ou administração, localizado em um único local,

O plano de mobilidade multi-site, liderado por uma única empresa ou administração localizada em vários locais separados,

O plano de mobilidade inter-empresas, liderado por um grupo de empresas e/ou administrações e localizado na mesma área (como zona de negócios ou de emprego, por exemplo).

Novas regulamentações

O Artigo 51 da lei sobre transição energética para crescimento verde, de 17 de agosto de 2015, tornou obrigatório que todas as empresas com pelo menos 100 funcionários no mesmo local implementassem planos de mobilidade.

As empresas da Île-de-France envolvidas devem elaborar seu plano de mobilidade até 1º de janeiro de 2018 e enviá-lo à Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France. Isso diz respeito a cerca de 7.000 estabelecimentos na Île-de-France.

A Île-de-France Mobilités lançou um site dedicado à transmissão de planos de mobilidade na região de Paris: