Mais de 12 milhões de cartões Navigo

Um bilhete em constante evolução

Historicamente, a venda de bilhetes era baseada em bilhetes magnéticos. A venda remota de bilhetes começou com os cartões inteligentes Navigo contactless, que facilitavam a passagem pelas linhas de controle das estações e estações.

Com o desenvolvimento de soluções de desmaterialização, a venda de bilhetes agora abrange um escopo mais amplo, que eventualmente abrangerá uma grande variedade de mídias: cédulas e cartões sem contato, smartphones NFC, cartões bancários sem contato.

O uso de bilhetes com ingressos também envolve uma grande frota de equipamentos de venda, validação e controle, que está evoluindo para se adaptar a novas tecnologias.

Assim, para possibilitar a validação de bilhetes magnéticos e cartões Navigo, mais de 10.000 passagens de validador e 1.600 terminais de validação são instalados nas estações da SNCF e da RATP, e cerca de 37.000 validadores estão disponíveis para passageiros de ônibus e bondes nas redes da Île-de-France.