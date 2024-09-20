Política de Privacidade do Atendimento ao Cliente do Número Unificado 0 800 10 20 20

Finalidade da Política de Privacidade

A partir de seu número de telefone unificado, a Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France, em sua qualidade de responsável pelo controlo de dados, pode ser obrigada a coletar e processar informações que o identifiquem (por exemplo: seu nome, seus dados pessoais de contato). Essas informações são doravante chamadas de "Dados Pessoais" ou "Dados".

A proteção de dados é essencial para construir uma relação de confiança. Para isso, a Île-de-France Mobilités garante constantemente o cumprimento das regras legais sobre proteção de Dados Pessoais — o Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 de 27 de abril de 2016 e a Lei de Proteção de Dados 78-17 de 6 de janeiro de 1978 conforme alterada — e pretende garantir a governança responsável de seus arquivos de TI, bem como a maior transparência sobre o tratamento de dados que opera. Neste processo, a Île-de-France Mobilités nomeou um Oficial de Proteção de Dados Pessoais (ou DPO). Garante que o tratamento de Dados Pessoais implementado pela Île-de-France Mobilités esteja em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Este aviso informativo explica por que a Île-de-France Mobilités pode coletar seus dados, como seus dados serão usados e protegidos, por quanto tempo permanecerão e quais os direitos que você tem.

Quem somos nós?

Somos responsáveis pelo tratamento de Dados Pessoais sobre você:

Île-de-France Mobilités

39b-41 rue de Châteaudun, 75009, Paris

Como entrar em contato conosco?

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade e como usamos seus Dados Pessoais, pode entrar em contato conosco:

Por e-mail: [email protected]

Por endereço postal: 39b-41 rue de Châteaudun 75009 Paris

Atualização da Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade pode ser atualizada regularmente. Em caso de mudança significativa, manteremos você informado por meio de nossos canais habituais de comunicação (sites e redes sociais). Caso contrário, consulte nosso site regularmente.

Como lembrete, esta política de privacidade entrou em vigor em 06/09/2024.

Quem são as pessoas cujos dados são coletados?

Usuários que ligam para o número 0 800 10 20 20 , que é gerenciado pela Île-de-France Mobilités.

Quais dados a Île-de-France Mobilités utiliza e de onde eles vêm?

Durante sua chamada, as perguntas que você recebe têm a intenção estrita de atender ao seu pedido. Recomendamos que você forneça apenas os dados estritamente necessários. Se forem fornecidos dados adicionais, eles não serão considerados.

Dados pessoais processados (regime geral)

Dados de identificação (sobrenome, primeiro nome, endereço, e-mail, telefone, número do passe Navigo, etc.) : Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de expressão do interlocutor que é transcrita na conversa entre o callbot e o interlocutor): nome e sobrenome, endereço, e-mail, número de passe Navigo, número de telefone do interlocutor.

: Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de expressão do interlocutor que é transcrita na conversa entre o callbot e o interlocutor): nome e sobrenome, endereço, e-mail, número de passe Navigo, número de telefone do interlocutor. Dados relacionados à vida profissional (currículo, diplomas, etc.) : Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de fala do interlocutor que é transcrita na conversa entre o robô e o interlocutor).

: Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de fala do interlocutor que é transcrita na conversa entre o robô e o interlocutor). Dados pessoais da vida (situação familiar, hábitos de vida, etc.) : Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de fala do interlocutor que é transcrita na conversa entre o robô e o interlocutor).

: Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de fala do interlocutor que é transcrita na conversa entre o robô e o interlocutor). Dados econômicos e financeiros (renda, situação fiscal ou financeira, dados bancários, etc.) : Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de fala do interlocutor que é transcrita na conversa entre o robô e o interlocutor).

: Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de fala do interlocutor que é transcrita na conversa entre o robô e o interlocutor). Dados de localização (movimentos, dados GPS, celular, etc.) : Áudio e dados recuperados pela Resposta de Voz Interativa (liberdade de fala do interlocutor que é transcrita na conversa entre o robô e o interlocutor).

Como os dados são coletados?

O número de telefone do chamador é coletado pela Resposta de Voz Interativa (IVR), enquanto todos os outros dados coletados serão fornecidos pelos chamadores, se indicados. Para garantir o processamento de solicitações e reclamações que chegam ao número unificado e que serão transferidas aos interlocutores dedicados (operadores de transporte ou Comutitres S.A.S.), a seguinte lista de dados será transferida para eles:

A intenção

A transcrição da conversa entre o callbot e o interlocutor baseia-se na liberdade de expressão, então todos os dados mencionados acima provavelmente serão processados

O número do interlocutor

A Delegação de Serviço Público correspondente ao território operado pelo operador de transporte

O operador de transporte

A Linha de Transmissão

A cidade

O número do passe Navigo

Aqui está a seção faltante em texto enriquecido:

Cookies e tecnologias similares

Não existe cookie no contexto do número unificado.

Para quais fins e com quais fundamentos seus dados são coletados e utilizados?

Propósito do processamento

Número unificado : Ligando para 0800 10 20 20 , sua solicitação será direcionada à pessoa certa que pode responder (por exemplo, Comutitres SAS ou operadora de transporte).

: Ligando , sua solicitação será direcionada à pessoa certa que pode responder (por exemplo, Comutitres SAS ou operadora de transporte). Medição de audiência : Para adaptar o callbot às solicitações dos chamadores, meriscemos: o número de chamadas recebidas, o número de chamadas atendidas, o número de chamadas, o número de chamadas desligadas, o número de chamadas abandonadas, a duração das chamadas, o tempo que leva para atender uma chamada, o número de chamadas repetidas

: Para adaptar o callbot às solicitações dos chamadores, meriscemos: o número de chamadas recebidas, o número de chamadas atendidas, o número de chamadas, o número de chamadas desligadas, o número de chamadas abandonadas, a duração das chamadas, o tempo que leva para atender uma chamada, o número de chamadas repetidas Pesquisa de satisfação : Pesquisas podem ser enviadas a você ao final da chamada para obter seu feedback sobre o processo e o processamento da sua solicitação. Dependendo das respostas ou pontuações coletadas, a Île-de-France Mobilités pode atualizar e/ou melhorar o trajeto proposto.

Bases legais

Esta seção descreve os fins para os quais utilizamos seus Dados e as bases legais fornecidas por lei para o processamento dos seus Dados.

Dependendo das missões e atividades envolvidas, o processamento de dados pessoais baseia-se em:

A execução do serviço ou contrato no qual o suspeito é parte para o processamento de solicitações ou reclamações. Esse é o caso, por exemplo, para o processamento de um pedido de reembolso de um passe Navigo ou um pedido de informações sobre os horários de uma linha de ônibus.

no qual o suspeito é parte para o processamento de solicitações ou reclamações. Esse é o caso, por exemplo, para o processamento de um pedido de reembolso de um passe Navigo ou um pedido de informações sobre os horários de uma linha de ônibus. A coleta do consentimento da pessoa em questão quando isso é necessário. Esse é o caso em relação à gravação da conversa telefônica. Ao ligar para 0800 10 20 20, você consente que a Île-de-France Mobilités colete e processe seus dados.

Quem tem acesso aos seus dados?

A Île-de-France Mobilités adota todas as medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir a segurança dos Dados coletados, mas também sua confidencialidade, ou seja, garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a eles.

Somente pessoas autorizadas em virtude de suas atividades nos serviços competentes da Île-de-France Mobilités e responsáveis pelo processamento correspondente têm acesso aos seus Dados dentro dos limites de suas autorizações. Essas pessoas são responsáveis pelas relações com passageiros, monitoramento dos contratos operacionais e qualidade do serviço.

O parceiro (Comutitres S.A.S ou operador de transporte) envolvido pela sua solicitação tem acesso aos seus dados: sua chamada do número unificado será encaminhada para eles. O parceiro então gerencia, processa e acompanha as reclamações dos usuários.

Da mesma forma, nossos provedores de serviços podem ter acesso aos seus dados, se necessário. Esse acesso será seguro como parte do desempenho do serviço.

Certas autoridades também receberão seus dados, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Por quanto tempo seus dados são armazenados?

Seus dados são mantidos de acordo com os prazos legais vigentes.

Os dados serão mantidos pelo tempo necessário para o processamento do pedido e até o término do arquivamento (2 anos) e dos prazos de prescrição (5 anos). Além de 5 anos a partir do término do processamento da solicitação, todos os dados serão deletados de forma permanente e automática.

Os dados são transferidos para fora da União Europeia?

Os dados relativos ao titular são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités , estabelecidos fora da União Europeia (Costa do Marfim). Nesse sentido, apenas dados relacionados à identificação, dados pessoais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou as Regras Societárias Vinculativas (BCRs).

Os dados transmitidos para as operadoras Comutitres S.A.S e Orange Business Services são hospedados na França.

Quais são seus direitos sobre seus dados?

Você tem direitos em relação ao uso dos seus dados. Esses direitos variam dependendo da base legal usada para justificar o processamento dos seus Dados e de certos fins de tratamento.

Você pode exercer seus direitos por meio dos diversos canais de comunicação disponibilizados na SEÇÃO I – Como entrar em contato conosco?

Direito de ser informado sobre o uso dos seus dados

Você tem o direito de obter informações claras sobre o uso dos seus dados (por exemplo, os propósitos do tratamento, as categorias de dados em questão, os destinatários ou categorias de destinatários dos dados, etc.) e sobre o exercício dos seus direitos.

Direito de acessar ou receber uma cópia dos seus dados

Você pode ler e obter do responsável de dados uma cópia completa, legível e compreensível dos dados que o dizem respeito, bem como as seguintes informações:

Os propósitos para os quais seus Dados são processados

Os destinatários a quem ela é comunicada e como obtivemos seus Dados

O período de retenção de dados

Esse direito possui exceções e é exercido sujeito ao respeito pelos direitos e liberdades de terceiros.

Direito de obter a retificação dos seus Dados

Caso seus dados estejam incompletos, imprecisos ou não estejam mais atualizados, você tem o direito de solicitar sua correção.

Direito de obter a exclusão dos seus dados

Você pode solicitar a exclusão dos seus Dados quando não for mais necessário em relação aos fins para os quais são processados.

No entanto, podemos recusar fazê-lo quando precisarmos continuar processando seus dados, especialmente quando for necessário para cumprir nossas obrigações legais ou para fins probatórios.

Direito de limitar o processamento dos seus dados

Você tem o direito de solicitar que o processamento dos seus dados seja restringido em determinados casos específicos. Se exercermos esse direito, devemos abster-nos de realizar qualquer outro tratamento dos dados pessoais em questão, pelo tempo necessário para exercer seu direito. A menos que tal divulgação seja impossível ou exija esforço desproporcional, notificaremos cada destinatário a quem os Dados foram divulgados.

Direito de contestar o processamento dos seus Dados

Você tem o direito de se opor ao processamento dos seus dados em certos casos. Você tem o direito de se opor ao tratamento dos seus Dados quando for baseado em nosso interesse legítimo. Não é um direito à exclusão simples e permanente de todos os seus dados. Podemos recusar este pedido em caso de razões legítimas e convincentes ou em casos em que o processamento dos Dados seja necessário para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais.

Direito de retirar seu consentimento a qualquer momento

Quando o processamento dos seus dados é baseado no seu consentimento, é possível retirá-los a qualquer momento. Você pode especificar isso ao atendente do call center, que irá te atender como parte do atendimento da sua ligação. Se você desejar retirar seu consentimento após a ligação, por favor, entre em contato com o Responsável pela Proteção de Dados por correio ou e-mail.

Direito à portabilidade dos seus dados

Você tem direito à portabilidade dos seus Dados, para processamento com base em seu consentimento ou na execução de um contrato celebrado ou a ser concluído. Se for tecnicamente impossível transferir os dados diretamente para um controlador de dados, forneceremos a você uma cópia dos seus dados em um formato completo, legível e compreensível.

Direito de apresentar reclamação à autoridade supervisora

Você tem o direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade supervisora competente, ou seja, do país do Espaço Econômico Europeu onde sua residência habitual está localizada, ou do seu local de trabalho ou do local onde a suposta violação das normas foi cometida (na França, a CNIL).

Diretivas post-mortem

Além disso, você tem a opção de nos fornecer instruções relacionadas à retenção, exclusão e divulgação dos seus dados após sua morte, instruções que também podem ser registradas em um "terceiro digital confiável certificado". Essas diretrizes podem designar uma pessoa responsável por sua implementação. Caso contrário, seus herdeiros serão designados.

Como exercer seus direitos?

Para exercer seus direitos, por favor, entre em contato com nosso Responsável pela Proteção de Dados por e-mail ou correio indicando seu sobrenome, primeiro nome, dados de contato e fornecendo uma cópia da sua prova de identidade.

Responsável pela Proteção de Dados

Endereço postal: Île-de-France Mobilités, 41 rue de Châteaudun, 75009 Paris

E-mail: [email protected]