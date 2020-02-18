Por que é necessário validar?

O gesto de validação obrigatória às vezes é menos compreendido no caso dos passes, na medida em que usuários "legítimos" não percebem o que esse gesto traz para os tickets cuja duração e escopo de validade já estão escritos no cartão Navigo, e podem ser facilmente lidos durante as operações de controle de tickets realizadas pelos operadores.

A validação sistemática na entrada das redes, independentemente do bilhete, ainda responde a duas preocupações legítimas da Île-de-France Mobilités (antiga STIF) e das transportadoras:

o incentivo a viajar em ordem por meio da sistematização do controle,

a coleta de dados de tráfego para adaptar a oferta de transporte às necessidades.

Incentive todos os viajantes a viajarem em situação regular

A validação permite que o viajante garanta que está em situação regular (uma cruz vermelha e um característico "bip" do validador o avisam do contrário); Essa verificação faz sentido especialmente quando os usuários fazem viagens de ônibus incomuns para as quais não têm certeza se estão cobertos pelas áreas de validade do passo, ou para avisar portadores de passes distraídos, se necessário, de que o ingresso de temporada expirou e que devem renová-lo para viajar em situação regular nas redes.

Ao mesmo tempo, a validação também permite que o motorista do veículo garanta que o viajante que valida está em situação regular.

Por fim, o fato de todos os passageiros legais, sejam eles portadores de ingresso de temporada ou não, fazerem um gesto de validação cria um ambiente favorável para que todos os usuários sejam incentivados, sob pressão de seus pares, a comprar uma passagem de transporte e validá-la. Isso ajuda a reduzir a "fraude suave".

Coleta de dados de tráfego para adaptar a oferta de transporte às necessidades

A validação dos bilhetes de telebilhetagem também permite que a Île-de-France Mobilités e as operadoras coletem dados estatísticos que podem ser usados para avaliar o uso, conhecer o tráfego e ajustar a oferta de transporte.

Esses dados estatísticos das validações são, portanto, complementares às informações de tráfego fornecidas pelas pesquisas de contagem ou pelos sensores de portas com os quais ônibus e bondes são equipados:

Eles possibilitam conhecer o tráfego legal (diferente dos sensores e das pesquisas de contagem, que não distinguem entre fraudadores e passageiros comuns).

Eles fornecem uma visão analítica do tráfego (conhecimento dos bilhetes usados pelos passageiros), o que é possível com levantamentos de contagem, mas não com sensores. Dados de validação têm, comparados às pesquisas de contagem, a grande vantagem de dar acesso a uma visão dinâmica ao longo do tempo.

Eles possibilitam reconstruir as rotas e movimentos das passagens (entendendo-se que várias etapas sucessivas de anonimização tornam impossível estabelecer a ligação entre um número de passe e a identidade de seu portador). Isso abre muitas perspectivas para análise (por exemplo: alimentadores para uma estação, fluxos dentro de um grande centro intermodal, variações nos horários de pico dependendo da localização, etc.) úteis para melhorar o serviço aos usuários.

Os dados de validação dos usuários também são usados no contexto de contratos entre a Île-de-France Mobilités e operadores para interessar as empresas de transporte no tráfego e, assim, incentivá-las a implementar as medidas necessárias para aumentar o número de passageiros em suas linhas.