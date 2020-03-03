Medidas para melhorar o poder de compra dos residentes de Île-de-France

Île-de-France Mobilités oferece aos residentes da Île-de-France soluções concretas para facilitar a mobilidade, melhorar o transporte diário e preservar o poder de compra.

  • Tarifas adaptadas a cada período da vida: junior, tarifas congeladas para Navigo, sênior
  • Você chega a uma estação de carro ou de bicicleta : oferecemos uma vaga de estacionamento próxima à sua estação;
  • Para todos os viajantes da Île-de-France, aproveite as novas vantagens do Navigo:
O novo passe júnior a €24/ano para jovens da região da Île-de-France de 4 a 11 anos

Disponível a partir do início do ano letivo de 2020, o novo passe júnior permitirá que crianças da região da Île-de-France entre 4 e 11 anos viajem para qualquer lugar da Île-de-France por €24/ano. Essa nova medida promoverá a mobilidade das famílias na região da Île-de-France e fortalecerá seu poder de compra ao economizar até €326 por ano e para cada criança.

Também para crianças em idade escolar e alunos:

Pelo terceiro ano consecutivo, as tarifas Imagine R, assim como os passes mensais e anuais do Navigo, foram congelados;

Assinatura ou ingresso para o curso do 3º ano... Qual delas será a mais barata para seu adolescente conseguir o estágio em uma empresa? Temos a solução: daremos um reembolso total para uma semana de Navigo. Para aproveitar isso , acesse o site navigo.fr.

Congelamento de tarifas pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, os preços de todas as assinaturas do Navigo estão congelados. Da mesma forma, os preços dos bilhetes T+, embarque e ingressos Origin-Destination também estão congelados. Para incentivar os moradores da Île-de-France a escolherem os novos produtos de bilhetagem, criados para economizar tempo e liberdade, ao mesmo tempo em que permite o fim gradual do bilhete magnético que não é muito ecológico, o preço do livro de bilhetes permanece inalterado nesses meios.

Navigo Senior

Desde novembro de 2019, uma oferta para o Senior do passe Navigo foi criada. Os maiores de 62 anos agora podem viajar ilimitados pela região da Île-de-France por €37,60 por mês. Além de reduzir o custo do transporte, o Navigo Senior tem como objetivo incentivar os residentes aposentados de Île-de-France a usarem o transporte público em vez de seus veículos individuais.

Mais informações sobre navigo.fr.

De carro ou de bicicleta, vagas de estacionamento disponíveis próximas às estações

De carro no Park & Ride

Motoristas com um passe Navigo carregado com passe anual agora podem aproveitar uma vaga de estacionamento gratuita em um Park & Ride! De fato, desde março de 2019, as autoridades locais que solicitarem podem solicitar estacionamento gratuito em suas instalações Park and Ride identificadas. Essas instalações Park & Ride oferecem aos residentes de Île-de-France uma solução de estacionamento segura e garantida próxima às estações de trem.

Quase 5.000 vagas distribuídas em 13 instalações Park and Ride já estão disponíveis para viajantes regulares, e mais serão oferecidas em breve.

Visite a página dedicada para mais informações e para consultar a lista dessas instalações Park and Ride.

Para ciclistas, no bike park de Véligo

Você vai pedalar até sua estação? 4000 vagas também serão oferecidas aos assinantes do Navigo Annuel e Imagine R nos cicloparkings Véligo, em Île-de-France.

Mais informações sobre armários para bicicletas e sobre a localização de Véligo nesta página.

Experimente o novo serviço Navigo Liberté +: viagem à la carte, conexões gratuitas e pagamento no mês seguinte pelas viagens realizadas!

A Navigo está expandindo com um novo serviço para permitir que passageiros que usam bilhetes t+ viajem com tranquilidade: Liberté +. Sem mais filas, você assina o serviço, viaja e pronto, não precisa comprar sua passagem com antecedência! Você valida seu passe Navigo e paga no dia 15 do mês seguinte às viagens feitas.

Outra de suas vantagens é o preço das viagens: as passagens t+ custam €1,49 a partir da primeira viagem com o Navigo Liberté +. Por fim, as conexões entre o RER ou trem em Paris/metrô e o ônibus/bonde são gratuitas!

Para mais informações e para assinar o Navigo Liberté +, visite o site navigo.fr.

Com o Navigo Easy ou no seu celular, aproveite uma tarifa vantajosa nos ingressos t+

Navigo Easy Pass

Se você dispensar seus ingressos magnéticos t+, que não são muito ecológicos, para ingressos sem contato carregados no cartão Easy, seus ingressos serão mais baratos.

O passe Navigo Easy permite o embarque, em um único meio, de vários bilhetes de transporte (bilhete simples T+, livro de bilhetes com tarifa cheia ou reduzida, passe diário Navigo, passe de fim de semana jovem, bilhetes OrlyBus e RoissyBus).

No seu celular, com o aplicativo Vianavigo

Desde o final de setembro de 2019, o passe Navigo e os ingressos t+ chegaram para smartphones! Graças a esse novo serviço criado pela Île-de-France Mobilités e seus parceiros (RATP, SNCF Transilien, Optile, Transdev, Orange e Samsung), agora é possível usar seu smartphone para comprar e/ou validar seus bilhetes de transporte. Aqui também, você se beneficiará de uma taxa baixa para seus ingressos t+.