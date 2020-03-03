Medidas para melhorar o poder de compra dos residentes de Île-de-France

Também para crianças em idade escolar e alunos:

Pelo terceiro ano consecutivo, as tarifas Imagine R, assim como os passes mensais e anuais do Navigo, foram congelados;

Assinatura ou ingresso para o curso do 3º ano... Qual delas será a mais barata para seu adolescente conseguir o estágio em uma empresa? Temos a solução: daremos um reembolso total para uma semana de Navigo. Para aproveitar isso , acesse o site navigo.fr.

Congelamento de tarifas pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, os preços de todas as assinaturas do Navigo estão congelados. Da mesma forma, os preços dos bilhetes T+, embarque e ingressos Origin-Destination também estão congelados. Para incentivar os moradores da Île-de-France a escolherem os novos produtos de bilhetagem, criados para economizar tempo e liberdade, ao mesmo tempo em que permite o fim gradual do bilhete magnético que não é muito ecológico, o preço do livro de bilhetes permanece inalterado nesses meios.

Navigo Senior