Prever a evolução das viagens na Île-de-France e o uso das redes de transporte público

É utilizado para a definição de políticas estratégicas de mobilidade e estudos de projetos de transporte público realizados pela Île-de-France Mobilités (projetos de infraestrutura, novas linhas, redesenho de horários em linhas RER e ferroviárias).

A versão 3 do modelo ANTONIN é baseada nos resultados da Pesquisa Global de Transporte (GTS) de 2010. O modelo reconstrói as viagens observadas e o uso das diferentes redes de transporte, em particular para a rede de transporte público. Ele fornece previsões sobre a evolução das viagens na Île-de-France e o uso das diversas linhas de transporte público no futuro, levando em conta a evolução sociodemográfica dentro da Île-de-France (população, empregos, etc.), bem como a evolução das políticas de mobilidade e das redes de transporte.