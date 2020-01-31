- Delegação de serviço público para a operação de linhas de ônibus que atendem o território do Pays de Meaux e do Pays de l'Ourcq:
Licitação competitiva – Relatórios sobre a escolha do método de gestão votados pelo Conselho de Administração em 12 de dezembro de 2019
Publicado em
- Delegação de serviço público para a operação de linhas de ônibus que atendem o oeste da comunidade de aglomeração Grand Paris Sud Ouest:
- Delegação de serviço público para a operação de linhas de ônibus que atendem à comunidade de aglomeração de Cœur d'Essonne:
- Delegação de serviço público para a operação de linhas de ônibus que atendem à comunidade de aglomeração de Paris Saclay: