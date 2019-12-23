50% de desconto

O desconto de 50% em passes mensais e semanais e em ingressos é concedido aos beneficiários da Assistência Médica Estatal (AME). Ele permite viagens ilimitadas dentro das zonas escolhidas em todos os modos de transporte (exceto Orlyval).

Apresentação

Nota importante

Se você tem direito ao desconto de 50%:

A partir de 21 de agosto de 2019, você deve cobrar seu direito a um desconto de 50% no seu passe Navigo, indo a uma máquina de venda automática ou a um agente na rede de transportadoras.

A compra de bilhetes com tarifa cheia não é mais reembolsada. Agora você pode comprar passes Navigo Month ou Week diretamente com 50% de desconto, ou ingressos/ingressos com desconto.

Condições de alocação

  • O desconto de 50% é reservado para beneficiários de AME residentes em Île-de-France* e cuja renda familiar é conhecida pelas autoridades fiscais.
  • Os beneficiários da AME devem se registrar na Agence Solidarité Transport fornecendo uma cópia do cartão AME e um aviso fiscal ou ASDIR (Aviso de Situação Declarativa para Imposto de Renda).
  • Após a Agência verificar esses elementos, o direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do fim dos direitos sociais. Depois, pode ser renovado sob as mesmas condições com a Agence Solidarité Transport.

Termos de Uso

O desconto de 50% permite que seus beneficiários compreem:

  • Passes Navigo Week ou Month, vendidos com 50% de desconto no preço dos passes Navigo correspondentes;
  • livretos de bilhetes T+ e "Origem-Destino" (válidos no trem e RER), em livretos ou individualmente, com desconto de 50%.
  • Os Passes Navigo com 50% de desconto para a semana ou mês possuem as mesmas características dos passes Navigo correspondentes (redes acessíveis, reembolso pelo empregador).
  • Ingressos com desconto continuam sendo de bilhete magnético. O passe Navigo, que tem direito a um desconto de 50%, é necessário para poder comprá-los e justificar seu uso.
  • O direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do tipo e do fim dos direitos sociais. Depois, pode ser renovado com a Agence Solidarité Transport.

Para saber mais, visite o site dedicado https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr

Como você consegue seu direito a um desconto?

Se você atender às condições de alocação, vá ao https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr para se candidatar ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999 (chamada gratuita), de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; Leve seu cartão AME e um aviso fiscal ou ASDIR.

A Agence Solidarité Transport realiza os procedimentos gratuitamente.

Se você não tiver um passe Navigo, a Agence Solidarité Transport poderá solicitá-lo para você. Você também pode conseguir um gratuitamente:

  • seja imediatamente em uma agência de vendas RATP ou SNCF Transilien, balcão ou balcão multiserviço (apresentando comprovante de identidade e endereço comprovante);
  • ou no máximo de 3 semanas a partir do site " Eu gerencio meu cartão ", gerenciado pela Comutitres S.A.S ou enviando o formulário de inscrição disponível nas bilheterias das estações RATP e Transilien SNCF para a agência Navigo.

A partir de setembro de 2019, você poderá carregar seu direito ao desconto de 50% no seu cartão Navigo, podendo comprar e carregar passes de desconto Navigo de 50% para Mês ou Semana:

  • em todas as bilheterias e máquinas de venda automática nas estações da RATP ou SNCF;
  • em lojas locais equipadas com terminal de carregamento Navigo;
  • na Internet, na www.navigo.fr, desde que você tenha um leitor de recarga Navigo (em promoção nos resorts) antes.

Você também poderá viajar com passagens e bilhetes de meia tarifa (após colocar seu direito a desconto no seu passe Navigo).

Taxas

Veja a tabela: http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/

Atendimento ao Cliente

Para solicitar ou renovar seu direito ao desconto de 50%:

  • AGENCE SOLIDARITÉ TRANSPORT IDF AUTORIZAÇÃO 26834 77219 AVON CEDEX
  • Número gratuito 0 800 948 999, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.
  • ou solidaritetransport.fr

Para realizar operações relacionadas ao seu passe Navigo (em caso de perda ou roubo, por exemplo):

  • Faça login nos serviços online do Navigo "Eu gerencio meu cartão online".
  • Ou entre em contato com a AGENCE NAVIGO, TSA 84452 77213 AVON CEDEX
  • Telefone 0969 39 22 22 (chamada sem cobrança).
  • Ou vá para os balcões, balcões e agências comerciais multiserviço das operadoras (RATP, SNCF Transilien, Optile).

Para mais informações sobre os serviços pós-venda relacionados ao passe Navigo, consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do seu cartão Navigo.