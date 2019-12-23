Apresentação
Nota importante
Se você tem direito ao desconto de 50%:
A partir de 21 de agosto de 2019, você deve cobrar seu direito a um desconto de 50% no seu passe Navigo, indo a uma máquina de venda automática ou a um agente na rede de transportadoras.
A compra de bilhetes com tarifa cheia não é mais reembolsada. Agora você pode comprar passes Navigo Month ou Week diretamente com 50% de desconto, ou ingressos/ingressos com desconto.
Condições de alocação
- O desconto de 50% é reservado para beneficiários de AME residentes em Île-de-France* e cuja renda familiar é conhecida pelas autoridades fiscais.
- Os beneficiários da AME devem se registrar na Agence Solidarité Transport fornecendo uma cópia do cartão AME e um aviso fiscal ou ASDIR (Aviso de Situação Declarativa para Imposto de Renda).
- Após a Agência verificar esses elementos, o direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do fim dos direitos sociais. Depois, pode ser renovado sob as mesmas condições com a Agence Solidarité Transport.
Termos de Uso
O desconto de 50% permite que seus beneficiários compreem:
- Passes Navigo Week ou Month, vendidos com 50% de desconto no preço dos passes Navigo correspondentes;
- livretos de bilhetes T+ e "Origem-Destino" (válidos no trem e RER), em livretos ou individualmente, com desconto de 50%.
- Os Passes Navigo com 50% de desconto para a semana ou mês possuem as mesmas características dos passes Navigo correspondentes (redes acessíveis, reembolso pelo empregador).
- Ingressos com desconto continuam sendo de bilhete magnético. O passe Navigo, que tem direito a um desconto de 50%, é necessário para poder comprá-los e justificar seu uso.
- O direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do tipo e do fim dos direitos sociais. Depois, pode ser renovado com a Agence Solidarité Transport.
Para saber mais, visite o site dedicado https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr
Como você consegue seu direito a um desconto?
Se você atender às condições de alocação, vá ao https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr para se candidatar ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999 (chamada gratuita), de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; Leve seu cartão AME e um aviso fiscal ou ASDIR.
A Agence Solidarité Transport realiza os procedimentos gratuitamente.
Se você não tiver um passe Navigo, a Agence Solidarité Transport poderá solicitá-lo para você. Você também pode conseguir um gratuitamente:
- seja imediatamente em uma agência de vendas RATP ou SNCF Transilien, balcão ou balcão multiserviço (apresentando comprovante de identidade e endereço comprovante);
- ou no máximo de 3 semanas a partir do site " Eu gerencio meu cartão ", gerenciado pela Comutitres S.A.S ou enviando o formulário de inscrição disponível nas bilheterias das estações RATP e Transilien SNCF para a agência Navigo.
A partir de setembro de 2019, você poderá carregar seu direito ao desconto de 50% no seu cartão Navigo, podendo comprar e carregar passes de desconto Navigo de 50% para Mês ou Semana:
- em todas as bilheterias e máquinas de venda automática nas estações da RATP ou SNCF;
- em lojas locais equipadas com terminal de carregamento Navigo;
- na Internet, na www.navigo.fr, desde que você tenha um leitor de recarga Navigo (em promoção nos resorts) antes.
Você também poderá viajar com passagens e bilhetes de meia tarifa (após colocar seu direito a desconto no seu passe Navigo).
Taxas
Veja a tabela: http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/
Atendimento ao Cliente
Para solicitar ou renovar seu direito ao desconto de 50%:
- AGENCE SOLIDARITÉ TRANSPORT IDF AUTORIZAÇÃO 26834 77219 AVON CEDEX
- Número gratuito 0 800 948 999, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.
- ou solidaritetransport.fr
Para realizar operações relacionadas ao seu passe Navigo (em caso de perda ou roubo, por exemplo):
- Faça login nos serviços online do Navigo "Eu gerencio meu cartão online".
- Ou entre em contato com a AGENCE NAVIGO, TSA 84452 77213 AVON CEDEX
- Telefone 0969 39 22 22 (chamada sem cobrança).
- Ou vá para os balcões, balcões e agências comerciais multiserviço das operadoras (RATP, SNCF Transilien, Optile).
Para mais informações sobre os serviços pós-venda relacionados ao passe Navigo, consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do seu cartão Navigo.