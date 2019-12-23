Apresentação

Nota importante

Se você tem direito ao desconto de 50%:

A partir de 21 de agosto de 2019, você deve cobrar seu direito a um desconto de 50% no seu passe Navigo, indo a uma máquina de venda automática ou a um agente na rede de transportadoras.

A compra de bilhetes com tarifa cheia não é mais reembolsada. Agora você pode comprar passes Navigo Month ou Week diretamente com 50% de desconto, ou ingressos/ingressos com desconto.

Condições de alocação

O desconto de 50% é reservado para beneficiários de AME residentes em Île-de-France* e cuja renda familiar é conhecida pelas autoridades fiscais.

Os beneficiários da AME devem se registrar na Agence Solidarité Transport fornecendo uma cópia do cartão AME e um aviso fiscal ou ASDIR (Aviso de Situação Declarativa para Imposto de Renda).

Após a Agência verificar esses elementos, o direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do fim dos direitos sociais. Depois, pode ser renovado sob as mesmas condições com a Agence Solidarité Transport.

Termos de Uso

O desconto de 50% permite que seus beneficiários compreem:

Passes Navigo Week ou Month, vendidos com 50% de desconto no preço dos passes Navigo correspondentes;

livretos de bilhetes T+ e "Origem-Destino" (válidos no trem e RER), em livretos ou individualmente, com desconto de 50%.

Os Passes Navigo com 50% de desconto para a semana ou mês possuem as mesmas características dos passes Navigo correspondentes (redes acessíveis, reembolso pelo empregador).

Ingressos com desconto continuam sendo de bilhete magnético. O passe Navigo, que tem direito a um desconto de 50%, é necessário para poder comprá-los e justificar seu uso.

O direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do tipo e do fim dos direitos sociais. Depois, pode ser renovado com a Agence Solidarité Transport.

Para saber mais, visite o site dedicado https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr

Como você consegue seu direito a um desconto?

Se você atender às condições de alocação, vá ao https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr para se candidatar ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999 (chamada gratuita), de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; Leve seu cartão AME e um aviso fiscal ou ASDIR.

A Agence Solidarité Transport realiza os procedimentos gratuitamente.

Se você não tiver um passe Navigo, a Agence Solidarité Transport poderá solicitá-lo para você. Você também pode conseguir um gratuitamente:

seja imediatamente em uma agência de vendas RATP ou SNCF Transilien, balcão ou balcão multiserviço (apresentando comprovante de identidade e endereço comprovante);

ou no máximo de 3 semanas a partir do site " Eu gerencio meu cartão ", gerenciado pela Comutitres S.A.S ou enviando o formulário de inscrição disponível nas bilheterias das estações RATP e Transilien SNCF para a agência Navigo.

A partir de setembro de 2019, você poderá carregar seu direito ao desconto de 50% no seu cartão Navigo, podendo comprar e carregar passes de desconto Navigo de 50% para Mês ou Semana:

em todas as bilheterias e máquinas de venda automática nas estações da RATP ou SNCF;

em lojas locais equipadas com terminal de carregamento Navigo;

na Internet, na www.navigo.fr, desde que você tenha um leitor de recarga Navigo (em promoção nos resorts) antes.

Você também poderá viajar com passagens e bilhetes de meia tarifa (após colocar seu direito a desconto no seu passe Navigo).

Taxas

Veja a tabela: http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/

Atendimento ao Cliente

Para solicitar ou renovar seu direito ao desconto de 50%:

AGENCE SOLIDARITÉ TRANSPORT IDF AUTORIZAÇÃO 26834 77219 AVON CEDEX

AUTORIZAÇÃO 26834 77219 AVON CEDEX Número gratuito 0 800 948 999, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

ou solidaritetransport.fr

Para realizar operações relacionadas ao seu passe Navigo (em caso de perda ou roubo, por exemplo):

Faça login nos serviços online do Navigo "Eu gerencio meu cartão online".

Ou entre em contato com a AGENCE NAVIGO , TSA 84452 77213 AVON CEDEX

, TSA 84452 77213 AVON CEDEX Telefone 0969 39 22 22 (chamada sem cobrança).

Ou vá para os balcões, balcões e agências comerciais multiserviço das operadoras (RATP, SNCF Transilien, Optile).

Para mais informações sobre os serviços pós-venda relacionados ao passe Navigo, consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do seu cartão Navigo.