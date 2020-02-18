Reflexões e trocas sobre precificação na região da Île-de-France

Contexto e suporte para reflexão das mesas-redondas de 2016 e 2017 sobre preços na região da Île-de-France.

Mesa redonda 2016: O passe all-zone Navigo de €70 é viável?

Na segunda-feira, 20 de junho de 2016, o Syndicat des Transports d'Île-de-France organizou uma mesa-redonda com economistas, especialistas reconhecidos na área de transporte, para lançar luz sobre os desafios da política tarifária e discutir com autoridades eleitas e atores do transporte público na região da Île-de-France.

Diversos palestrantes debateram a viabilidade do passe Navigo all-zone de €70, considerando a perda de receita que representa para o financiamento do transporte (cerca de €450 milhões de receita perdida por ano), em um contexto onde os custos operacionais aumentam constantemente (desenvolvimento da oferta e melhoria da qualidade do serviço).

Desde 1º de setembro de 2015, o passe Navigo foi reduzido para uma taxa única de €70/mês; O custo dessa medida é de €450 milhões por ano e foi apenas parcialmente financiado.

150 milhões de euros vêm do aumento do imposto pago pelos empregadores (pagamento de transporte), restam 300 milhões de euros cujo financiamento não foi garantido pela antiga maioria regional.

Questões abordadas nas apresentações dos participantes

  • Visão geral das teorias econômicas da precificação e análise do efeito da medida de tarifa única na estrutura das vendas de bilhetes.
  • Apresentação dos efeitos da tarifa única nas receitas de tarifas do Syndicat des Transports d'Île-de-France.
  • Apresentação dos desafios orçamentários do Syndicat des Transports d'Île-de-France diante da queda nas receitas registradas.
  • Apoio à apresentação feita pelos economistas, além da nota escrita.
  • Recomendações do FNAUT da Île-de-France para reequilibrar as finanças do Syndicat des Transports d'Île-de-France
  • O ponto de vista da UTP sobre o modelo tarifário da Île-de-France.

Infográficos Contextuais

Mesa redonda de 2017: Qual financiamento sustentável e inovador para o transporte público na região de Île-de-France?

Na terça-feira, 7 de março de 2017, o Syndicat des Transports d'Île-de-France organizou uma mesa-redonda com economistas e especialistas reconhecidos na área de transporte, para discutir o modelo econômico e a precificação do sistema de transporte público na região da Île-de-France.

O transporte continua sendo um serviço público estruturalmente deficitário que exige, além das receitas arrecadadas dos usuários pelos transportadores, financiamento das autoridades locais e a mobilização dos pagamentos de transporte que passam pelo orçamento do Syndicat des Transports d'Île-de-France.

Nos próximos anos, o STIF enfrentará grandes desafios que vão questionar os saldos financeiros atuais:

  • uma emissão de investimento, com um requisito de financiamento do Sindicato de Transporte da Île-de-France de €1,5 bilhão por ano no período de 2017-2030
  • um desafio operacional: devido à nova oferta e ao Grand Paris Express, as despesas operacionais, até 2030, serão €1,8 bilhão por ano acima do nível atual.

Questões abordadas nas apresentações dos participantes

  • Situação sobre o custo e os investimentos em transporte na Île-de-France.
  • Apresentação de tarifas na região de Île-de-France e uso de bilhetes de transporte.
  • Fontes de financiamento para transporte e possíveis alavancas para ação.
  • Apresentação das novas possibilidades técnicas para adaptar a oferta tarifária aos usos de viagem.

Outros elementos contextuais