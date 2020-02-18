Reflexões e trocas sobre precificação na região da Île-de-France

Mesa redonda 2016: O passe all-zone Navigo de €70 é viável?

Na segunda-feira, 20 de junho de 2016, o Syndicat des Transports d'Île-de-France organizou uma mesa-redonda com economistas, especialistas reconhecidos na área de transporte, para lançar luz sobre os desafios da política tarifária e discutir com autoridades eleitas e atores do transporte público na região da Île-de-France.

Diversos palestrantes debateram a viabilidade do passe Navigo all-zone de €70, considerando a perda de receita que representa para o financiamento do transporte (cerca de €450 milhões de receita perdida por ano), em um contexto onde os custos operacionais aumentam constantemente (desenvolvimento da oferta e melhoria da qualidade do serviço).