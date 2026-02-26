Regras do Concurso 2026

Artigo 1: Organização

Île-de-France Mobilités, uma instituição pública local designada pelo Código de Transportes (Artigo L1241-1) como Autoridade de Organização da Mobilidade (AOM) para a região de Île-de-France.

Um estabelecimento administrativo público, cuja sede registrada fica na 9 bis-41 rue de Châteaudun, 75009, Paris, registrado no Registro de Comércio e Empresas de Paris sob o número 28750007800020, a Île-de-France Mobilités está organizando uma competição livre com sorteio. A competição está aberta por um período determinado, especificado quando é disponibilizada online. O sorteio é feito ao final do período de participação.

Artigo 2: Condições de participação

Este jogo gratuito, sem obrigação de compra, está aberto exclusivamente a qualquer adulto residente fiscal na França metropolitana. Pessoas que não atendem a essas condições e qualquer pessoa envolvida direta ou indiretamente na implementação do jogo, bem como seu cônjuge, membros de suas famílias: ascendentes e descendentes diretos ou outros parentes que vivam ou não vivam em sua casa, são excluídas do jogo.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de pedir a qualquer participante que justifique essas condições. Qualquer pessoa que não cumprir essas condições ou se recusar a justificá-las será excluída do jogo e não poderá se beneficiar do prêmio em caso de vitória.

Como parte das condições para aceitar o prêmio da competição no boletim informativo Île-de-France Mobilités, o vencedor aceita os Termos e Condições Gerais de Bilhetagem e se compromete a cumpri-los. Em particular, o vencedor confirma que o uso dos ingressos é para si mesmo (ou para contatos pessoais que estarão presentes com eles) e que os ingressos não serão revendidos.

Participar do jogo implica aceitação total dessas regras.

Artigo 3: Termos e condições de participação

Para participar, é necessário ter acesso à Internet e possuir um endereço de e-mail válido.

A participação pode ser feita por meio de diversos meios digitais de comunicação (redes sociais, boletins informativos, sites, inscrições para a Île-de-France Mobilités ou formulários dedicados). Os termos e condições precisos de cada jogo são descrevidos.

O jogador é informado e aceita que as informações inseridas após o sorteio são prova de sua identidade.

Qualquer participação feita contra as disposições destas regras tornará a participação inválida. Qualquer participante suspeito de fraude pode ser excluído do jogo pelo Île-de-France Mobilités. Informações que não estejam em conformidade, sejam incompletas ou que incluam dados de contato incorretos, intencionalmente ou não, serão eliminadas.

Artigo 4: Lote

Os vencedores escolhidos por sorteio aleatório ganharão o seguinte prêmio: 2 bilhetes na categoria 1 com valor mínimo de €93 ou 2 ingressos VIP com valor mínimo de €450.

- Os prêmios em jogo são ingressos para eventos culturais ou esportivos. Sua natureza, número e condições de uso são especificados nas comunicações associadas a cada competição.

- O Prêmio não inclui os custos e despesas incorridos pelo Vencedor e a(s) pessoa(s) que o acompanham, que não são expressamente mencionados nas Regras, que não fazem parte do Prêmio em si e, portanto, não serão reembolsados. Em particular, os seguintes estão excluídos do lote:

o Quaisquer custos de transporte e hospedagem que não sejam expressamente mencionados na descrição do lote;

o Quaisquer custos de alimentação e bebida, exceto aqueles expressamente mencionados na descrição do Lote;

o Quaisquer outras despesas pessoais;

O valor mínimo por lote é estimado em 93 euros incluindo o IVA. O valor dos prêmios é determinado no momento da redação dessas regras e não pode ser contestado quanto à sua avaliação.

Artigo 5: Distribuição de prêmios

Os vencedores serão escolhidos por sorteio, realizado após verificação de sua elegibilidade para ganhar um prêmio.

Os vencedores desta competição serão contatados por e-mail no dia do sorteio em um endereço de e-mail dedicado e poderão se beneficiar do prêmio o mais rápido possível.

Île-de-France Mobilités não pode ser responsabilizada pelo envio de correspondência (eletrônica ou postal) ou de um prêmio para um endereço incorreto devido à negligência do participante.

Se um vencedor não puder ser alcançado dentro de 12 horas após o fim do sorteio ou se o prêmio for recusado pelo vencedor, ele pode ser recolocado em jogo. A Île-de-France Mobilités se compromete a enviar os prêmios conquistados em até 15 dias após o sorteio. Os vencedores sorteados aleatoriamente se comprometem a aceitar os prêmios conforme oferecidos, sem possibilidade de troca, em particular por dinheiro, outros bens ou serviços de qualquer tipo, ou transferência do benefício para terceiros. Da mesma forma, esses lotes podem não ser objeto de reivindicações de indenização, especialmente em relação a valores devidos à Île-de-France Mobilités.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito, no caso de ocorrer um evento fora de seu controle, especialmente relacionado a seus fornecedores/parceiros ou circunstâncias imprevisíveis, de substituir os lotes anunciados por lotes de valor equivalente. Os vencedores serão informados sobre quaisquer mudanças.

No caso de a Île-de-France Mobilités não conseguir enviar o(s) prêmio(s) para um ou mais vencedores (endereço postal não encontrado, devolução do prêmio pelo correio com a menção "Não mora no endereço indicado", declaração falsa, etc.), esta última reserva o direito de alocar os prêmios conquistados, mas não concedidos, seja para o fundo de fundo de outro jogo ou para instituições de caridade.

Prêmios só podem ser ganhos, enviados e entregues a pessoas físicas.

Artigo 6: Proteção de dados pessoais

Os dados pessoais coletados dos participantes no contexto do Concurso são processados pela Île-de-France Mobilités (doravante "a Organizadora"), responsável pelo processamento, para fins de consideração, processamento de sua participação e da devida administração do Concurso.

Esses dados são coletados exclusivamente dos Participantes. O Organizador se compromete a preservar a confidencialidade dos dados pessoais transmitidos pelos participantes no contexto do Concurso.

Os destinatários desses dados são os serviços autorizados do Organizador. O Concurso é implementado pelos "Provedores(ões) de Serviços", a quem o Organizador comunica os dados de contato dos Participantes apenas para os propósitos declarados e que estão proibidos de qualquer ação comercial, de qualquer natureza, em relação aos Participantes.

Os participantes têm o direito de se opor ao tratamento de seus dados, de retirar seu consentimento a qualquer momento, de ter o direito de acessar, retiver, apagar, portar para outras organizações, limitar o processamento e formular diretrizes relacionadas ao destino de seus dados após sua morte ou expressar recusa em que seus dados sejam processados após a morte, escrevendo para o Responsável de Proteção de Dados no seguinte endereço: [email protected] especificando as referências exatas do Jogo, identificando os dados em questão e comprovando sua identidade por qualquer meio.

Os dados coletados são obrigatórios para participar do Jogo. Consequentemente, as pessoas que exercem esse direito de excluir dados sobre si antes do fim do Concurso renunciam de fato à sua participação.

Artigo 7: Regras do jogo

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de estender, encurtar, modificar ou cancelar o jogo a qualquer momento, especialmente em caso de força maior, sem que qualquer compensação seja solicitada pelos participantes.

Artigo 8: Propriedade Industrial e Intelectual

A reprodução, representação ou exploração de todos ou parte dos elementos que compõem o jogo oferecidos ali é estritamente proibida.

Todas as marcas registradas ou nomes de produtos mencionados são marcas registradas ou nomes de produtos de seus respectivos proprietários.

Artigo 9: Responsabilidades

A participação via Internet implica conhecimento e aceitação das características e limitações da Internet, em particular no que diz respeito à falta de proteção de certos dados contra possível apropriação indevida ou invasão e riscos de contaminação por vírus circulando na rede, desempenho técnico, tempos de resposta para consulta, consulta ou transferência de informações, os riscos de interrupção e, de modo geral, os riscos inerentes a qualquer conexão e transmissão na Internet. A Île-de-France Mobilités recusa toda responsabilidade, sem que esta lista seja exaustiva, em caso de uso indevido ou incidente relacionado ao uso do computador, qualquer falha na rede de Internet, nos servidores do jogo, na linha telefônica ou em qualquer outra conexão técnica que impeça o bom funcionamento do jogo.

De forma mais geral, a Île-de-France Mobilités não pode ser responsabilizada em caso de força maior, conforme definido pela jurisprudência ou eventos fortuitos fora de seu controle.

A Île-de-France Mobilités não pode ser responsabilizada por atrasos, perdas, roubos, danos ao correio ou falta de legibilidade de carimbos postais devido a serviços postais. Também não pode ser responsabilizada e nenhum recurso pode ser tomado contra ela no caso de ocorrência de eventos de natureza força maior (greves, mau tempo, etc.) que privem parcial ou totalmente os participantes da oportunidade de participar do jogo e/ou o(s) vencedor(es) do benefício de seus ganhos.

A Île-de-France Mobilités, assim como seus prestadores de serviços e parceiros, não podem de forma alguma ser responsabilizados por quaisquer incidentes que possam ocorrer no uso dos prêmios pelos beneficiários ou seus convidados, uma vez que os vencedores tenham tomado posse deles.

Da mesma forma, a Île-de-France Mobilités, assim como seus prestadores de serviços e parceiros, não podem ser responsabilizados pela perda ou roubo dos prêmios uma vez que os vencedores tenham tomado posse deles. Quaisquer custos adicionais necessários para a posse dos prêmios serão totalmente arcados com o

vencedores sem que possam reivindicar qualquer compensação da Île-de-France Mobilités, ou de prestadores de serviços ou parceiros.

A Île-de-France Mobilités também recusa toda responsabilidade em caso de cancelamento do evento ocorrer após o término da competição, o anúncio dos resultados e a distribuição dos prêmios devido à evolução da situação de saúde ou a regras específicas do governo local.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de alterar qualquer data e/ou horário anunciado em qualquer caso. Quaisquer emendas que possam ser emitidas durante o Jogo serão consideradas como apêndices às Regras.

Artigo 10: Disputa e Reivindicação

Essas regulamentações são regidas pela lei francesa.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de resolver sem recurso qualquer dificuldade que surja quanto à interpretação ou aplicação destas regras, entendendo-se que não será permitida disputa, especialmente sobre os termos do jogo, os resultados, os ganhos ou seu recebimento, após as datas respectivas do sorteio. Exceto no caso de erros manifestos, concorda-se que as informações resultantes dos sistemas de jogo da Île-de-France Mobilités têm valor probatório em qualquer disputa quanto aos elementos de conexão e ao processamento computacional dessas informações relacionadas ao jogo.

Qualquer reclamação deve ser feita por escrito antes do prazo do jogo.

Ile-de-France Mobilités

Departamento de Comunicação

39bis rue de Châteaudun

75009 PARIS

Após essas datas, nenhuma reivindicação será aceita. Participar do jogo implica aceitação total dessas regras.