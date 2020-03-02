Como me torno uma "Testemunha de Linha"?

O AUT-FNAUT Île-de-France coleta depoimentos de passageiros sobre falhas na rede de acordo com 6 critérios de qualidade de serviço por meio de seu formulário :

· Pontualidade/regularidade,

· Informações para os passageiros,

· Atmosfera/assistência,

· Limpeza e limpeza dos espaços de transporte,

· Acessibilidade

· Conforto/Prazer.

Relate falhas, proponha melhorias

Cada usuário pode, por meio de seu testemunho, relatar uma falha recorrente e propor melhorias que podem ser feitas no curto e médio prazo, nas linhas de ônibus, bondes, metrô, RER A ou RER B que utilizam.

Por favor, note: nem todas as seguradoras são parceiras do esquema até o momento. A lista de operadores parceiros e as linhas envolvidas pode ser encontrada no formulário "Cookies de linha".

O cadastro é gratuito e os depoimentos são anônimos.

Testemunhos diretos e relatórios mensais

Esses depoimentos são classificados pela AUT FNAUT Île-de-France em relatórios mensais, enviados no início do mês aos operadores e à Île-de-France Mobilités, que envia respostas escritas no mês seguinte. Os relatórios completos são redistribuídos às Testemunhas em média 2 meses após a data de seu depoimento. Cada Testemunha, assim, consulta as respostas dadas a todos os outros depoimentos recebidos durante o mesmo período, do mesmo operador.

Esse sistema possibilita coletar feedback direto de passageiros atentos e melhorar concretamente o serviço, em benefício dos usuários comuns. Entre janeiro de 2021 e janeiro de 2025, quase 4.800 depoimentos foram recebidos no total pelos três operadores, ou seja, quase 100 depoimentos por mês.