Associações de usuários: o sistema "Témoins de ligne"
O fortalecimento das relações entre as Île-de-France Mobilités e associações de usuários também se manifesta por meio de ações específicas, como o esquema "Témoins de Ligne" criado pela AUT FNAUT Île-de-France em 2000. Descubra.
Testemunhas de Linha Expandidas
O sistema de Indicador de Linha foi criado em 2000 pela AUT FNAUT Île-de-France, em parceria com a RATP. Desde 2012, a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) se juntou à aventura e financia 100%.
Desde então, dois novos protocolos operacionais foram estabelecidos entre a AUT, a Île-de-France Mobilités e dois novos operadores:
- Transdev, para as redes Marne-la-Vallée, Sénart e Melun Val-de-Seine desde 2 de abril de 2021
- RATP Cap Île-de-France, para as redes Bièvre, Paris-Saclay e Mantois desde 1º de agosto de 2022
Durante 2024, a rede coberta pelo "Témoins de ligne" foi ainda mais ampliada com a integração dos territórios assumidos pela Transdev após 2021, ampliando seu escopo de 3 para 15 territórios.
Conte sua história em novas redes
Desde outubro de 2025, você pôde testemunhar nos moldes das redes operadas por Keolis e Lacroix-Savac, que oficialmente se juntaram ao "Témoins de ligne" em 16 de setembro de 2025. Suas redes serão integradas gradualmente, e todos os detalhes consultem o site da AUT FNAUT Île-de-France.
Como me torno uma "Testemunha de Linha"?
O AUT-FNAUT Île-de-France coleta depoimentos de passageiros sobre falhas na rede de acordo com 6 critérios de qualidade de serviço por meio de seu formulário :
· Pontualidade/regularidade,
· Informações para os passageiros,
· Atmosfera/assistência,
· Limpeza e limpeza dos espaços de transporte,
· Acessibilidade
· Conforto/Prazer.
Relate falhas, proponha melhorias
Cada usuário pode, por meio de seu testemunho, relatar uma falha recorrente e propor melhorias que podem ser feitas no curto e médio prazo, nas linhas de ônibus, bondes, metrô, RER A ou RER B que utilizam.
Por favor, note: nem todas as seguradoras são parceiras do esquema até o momento. A lista de operadores parceiros e as linhas envolvidas pode ser encontrada no formulário "Cookies de linha".
O cadastro é gratuito e os depoimentos são anônimos.
Testemunhos diretos e relatórios mensais
Esses depoimentos são classificados pela AUT FNAUT Île-de-France em relatórios mensais, enviados no início do mês aos operadores e à Île-de-France Mobilités, que envia respostas escritas no mês seguinte. Os relatórios completos são redistribuídos às Testemunhas em média 2 meses após a data de seu depoimento. Cada Testemunha, assim, consulta as respostas dadas a todos os outros depoimentos recebidos durante o mesmo período, do mesmo operador.
Esse sistema possibilita coletar feedback direto de passageiros atentos e melhorar concretamente o serviço, em benefício dos usuários comuns. Entre janeiro de 2021 e janeiro de 2025, quase 4.800 depoimentos foram recebidos no total pelos três operadores, ou seja, quase 100 depoimentos por mês.
Você já encontrou algum problema que exija uma resposta rápida ou precisa de ajuda com um pedido específico? Faça uma reclamação pela seção de Ajuda e Contatos da Île-de-France Mobilités, nossos centros de atendimento ao cliente responderão a você em até 3 dias.
Sessões plenárias anuais para conhecê-lo
Reuniões anuais "Line Witnesses", também conhecidas como Reuniões Plenárias, são organizadas para fazer um balanço de questões atuais, aprofundar certos depoimentos e permitir trocas na presença da Île-de-France Mobilités e do operador relacionadas a um tema previamente escolhido pelos parceiros.