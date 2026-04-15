Obras no setor noroeste da Île-de-France: interrupções e rotas alternativas

Île-de-France foi dividida em 5 setores (Sul, Leste, Centro, Nordeste e Noroeste) para melhor compreender o impacto das interrupções na rede de transporte público em escala regional. Durante os diferentes períodos, rotas alternativas podem economizar tempo em comparação com a rota alternativa usual.

Para simplificar suas viagens

Um mês antes do início das obras, o planejador de rotas da Île-de-France Mobilités (disponível em nosso site e aplicativo para smartphone) levará em conta fechamentos e interrupções, permitindo que você antecipe suas viagens.