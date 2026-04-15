Obras no setor sul da Île-de-France: interrupções e rotas alternativas

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Nesta página, encontre os detalhes por período de interrupções relacionadas às obras nas linhas B e C do RER (sul e sudoeste de Paris), bem como as rotas alternativas para se deslocar.

Île-de-France foi dividida em 5 setores (Sul, Leste, Centro, Nordeste e Noroeste) para melhor compreender o impacto das interrupções na rede de transporte público em escala regional. Durante os diferentes períodos, rotas alternativas podem economizar tempo em comparação com a rota alternativa usual.

Para simplificar suas viagens

Um mês antes do início das obras, o planejador de rotas da Île-de-France Mobilités (disponível em nosso site e aplicativo para smartphone) levará em conta fechamentos e interrupções, permitindo que você antecipe suas viagens.

Fechamento de obras e rotas alternativas: o resumo por período

Informações de trabalho de 15 a 24 de julho de 2026

1. Lembrete dos fechamentos

2. Rotas alternativas a serem feitas durante o período

Informações de trabalho de 25 de julho a 6 de agosto de 2026

1. Lembrete dos fechamentos

2. Rotas alternativas a serem feitas durante o período

Informações de trabalho de 7 a 16 de agosto de 2026

1. Lembrete dos fechamentos

2. Rotas alternativas a serem feitas durante o período

Informações de trabalho de 17 a 22 de agosto de 2026

1. Lembrete dos fechamentos

2. Rotas alternativas a serem feitas durante o período