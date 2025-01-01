Carpool

Carona planejada, fácil e flexível

Planeje seu carona como achar melhor, até 5 minutos antes da partida! O Covoit IDFM facilita seu trajeto diário e ainda reduz seu orçamento.

Instale o aplicativo IDFM da Covoit
Como aproveitar o serviço de carona da Île-de-France Mobilités?

  1. Instale o aplicativo Covoit IDFM
  2. Indique seu papel, motorista ou passageiro, depois sua rota
  3. Escolha o carona que é melhor para você
Passageiro: suas vantagens de compartilhar carona na Île-de-France

  • 2 viagens gratuitas por dia com seu ingresso de temporada Navigo (mensal, anual ou imagine R)
  • Combine carona e transporte para viagens mais suaves
  • Assistência de retorno : Táxi ou VTC coberto em caso de cancelamento de última hora da sua viagem de volta
  • Serviço seguro : Perfis verificados, mensagens protegidas, avaliações de usuários
Impulsionador: economia sem restrições

  • Até €200 economizados por mês
  • Rotas adaptadas aos seus hábitos, escolhidas livremente, com ou sem desvios
  • Pagamentos Seguros e Gerenciados Automaticamente
As vantagens coletivas do serviço Carpooling Île-de-France Mobilités

  • Disponível em toda a Île-de-France
  • Simples e flexível : planeje ou vá espontaneamente
  • Confiável e seguro : Identidade verificada, avaliações de membro para membro
  • Conforto e serenidade : Possibilidade de carona entre pessoas do mesmo sexo
  • Ecológico : Menos engarrafamentos, menos poluição
  • Acessível a todos : Possibilidade de declarar mobilidade reduzida para adaptar suas viagens
Baixe o aplicativo e comece a fazer carona!

  1. Escaneie o código QR para baixar o aplicativo IDFM da Covoit
  2. Crie seu perfil em 2 cliques
  3. Carona!
Precisa de ajuda? Um contato?

Consulte as FAQ para saber tudo sobre o serviço Carpooling Île-de-France Mobilités e a aplicação IDFM de Covoit.
Gostaria de saber mais sobre nossas soluções para empregadores e campus? Entre em contato conosco.

Consulte o FAQ