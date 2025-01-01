Como aproveitar o serviço de carona da Île-de-France Mobilités?
- Instale o aplicativo Covoit IDFM
- Indique seu papel, motorista ou passageiro, depois sua rota
- Escolha o carona que é melhor para você
Carpool
Planeje seu carona como achar melhor, até 5 minutos antes da partida! O Covoit IDFM facilita seu trajeto diário e ainda reduz seu orçamento.
Consulte as FAQ para saber tudo sobre o serviço Carpooling Île-de-France Mobilités e a aplicação IDFM de Covoit.
Gostaria de saber mais sobre nossas soluções para empregadores e campus? Entre em contato conosco.