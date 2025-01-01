Linhas de carona perto de você?
Acesse o mapa interativo para descobrir todas as filas de carona da Île-de-France Mobilités e encontre as estações próximas a você.
As linhas L1, L2, L3a e L3b conectam Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis e Pont de Sèvres, passando por outros 13 municípios
As primeiras linhas de carona L1, L2, L3a e L3b estão abertas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 4h às 23h.
As viagens são gratuitas nos primeiros meses de operação das linhas!
Sem motorista? Não há problema! Você se beneficia da garantia de partida! Após 10 minutos, nosso suporte entrará em contato para oferecer uma solução alternativa.
