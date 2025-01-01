As linhas de carona do Planalto de Saclay

As linhas L1, L2, L3a e L3b conectam Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis e Pont de Sèvres, passando por outros 13 municípios

Horário de funcionamento

As primeiras linhas de carona L1, L2, L3a e L3b estão abertas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 4h às 23h.

Você é passageiro?

As viagens são gratuitas nos primeiros meses de operação das linhas!

Sem motorista? Não há problema! Você se beneficia da garantia de partida! Após 10 minutos, nosso suporte entrará em contato para oferecer uma solução alternativa.

Você é motorista?

Suas jornadas podem te render:

  • €0,50 por viagem de mais de 5 km durante o horário de pico*
  • +€2 por passageiro transportado em mais de 2 km

* Horário de pico: 6h às 9h / 16h às 19h

Não tem smartphone?

Compartilha de carona por SMS:

  1. Encontre-se na sua parada
  2. Localize o código exibido na parada
  3. Envie este código por SMS para 06 44 64 42 73

