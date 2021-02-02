Preços para pessoas com deficiência e seus acompanhantes
A partir de 1º de abril de 2021, novas regras de preços entram em vigor, com a abertura do desconto de meia tarifa para cuidadores de pessoas com deficiência. Descubra nesta página quais taxas você pode solicitar e como se beneficiar delas.
Novas tarifas para o acompanhante de uma pessoa com deficiência: transporte gratuito ou metade do preço.
Detalhes de elegibilidade para portadores de cartão de invalidez e seus acompanhantes
Viajar gratuitamente permite que você viaje sem pagar passagem pela Île-de-France.
O desconto de 50% permite comprar bilhetes de meia tarifa (bilhetes t+, em livreto, simples ou em livreto, Fácil) ou, se você for beneficiário da região da Île-de-France, usar o Navigo Liberté+.
Você é da região da Île-de-France? Siga estes passos!
Se você acompanha uma pessoa com deficiência e tem direito a viajar gratuitamente, aqui está um resumo dos 4 passos:
- Se você ou seu companheiro são elegíveis para o desconto de 50%:
- Você pode conseguir um ou mais passes Navigo para você e seu companheiro. Você também pode ir à bilheteria ou à máquina de venda automática para comprar seus ingressos com um valor reduzido de 50%.
- Se seu acompanhante tiver direito a viajar gratuitamente, solicite o direito de viajar gratuitamente no site da Agence Solidarité Transport ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.
- Depois, lembre-se de cobrar os direitos gratuitos do passe.
Você pode então viajar com passagens t+ ou metade da tarifa Origin-Destination em todas as redes da Île-de-France que aceitam esses bilhetes (exceto OrlyBus, RoissyBus, Orlyval).
No caso de uma inspeção, você terá que apresentar sua prova de deficiência para justificar seu direito à redução e, se aplicável, o do seu companheiro.
1 . Como faço para conseguir um passe Navigo?
O passe Navigo para a pessoa acompanhante deve trazer a menção "pessoa acompanhante" como primeiro nome. Um passe pessoal não pode ser usado, pois a pessoa que acompanha pode trocar para cada viagem.
O passe do seu companheiro pode ser pedido
- online no site da Solidarité Transport,
- pelo correio, devolvido o formulário previamente obtido no Solidarité Transport,
- ou ligando para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.
O passe que acompanha contém as mesmas informações (e-mail, telefone, data de nascimento, etc.) que a sua, com a diferença de que:
- o primeiro nome é substituído pela menção "Acompanhante"; no caso abaixo será necessário indicar Acompanhante MILLET
- o endereço deve ser completado com a menção: "no primeiro nome SOBRENOME" para garantir que o passe foi recebido.
3. Como carregar e renovar seus direitos de estacionamento gratuito?
Depois que o arquivo da pessoa que você acompanha for validado, você poderá carregar o passe gratuito no seu passe a partir de um caixa eletrônico ou de uma bilheteria.
O imposto carregado no passo tem uma data de término, que corresponde à data mais antiga entre:
- A data de validade da prova: cartão ONAC ou cartão de invalidez
- 3 anos
4. Como se locomover?
você deve estar de posse do seu bilhete ou passe Navigo carregado com direitos de viagem livre, se aplicável. Por outro lado, tenha cuidado! A pessoa que acompanha só pode usar a tarifa gratuita ou reduzida se acompanhar a pessoa com deficiência, nunca sozinha.
Você não é da região da Île-de-France?
- Você se beneficia do desconto de 50%? Opte por um passe Navigo Easy para ser retirado em uma agência.
No caso de uma inspeção, você terá que apresentar sua prova de deficiência para justificar seus direitos a viagens gratuitas ou reduzidas, assim como os do seu acompanhante.
Para você: tenha seu passe Navigo carregado e seu cartão de invalidez.
Para seu acompanhante: ele deve estar de posse de seu bilhete ou passe Navigo, carregado com direitos de viagem livre, se aplicável. Por outro lado, tenha cuidado! Seu companheiro só pode usar a tarifa gratuita ou reduzida se ele ou ela o acompanhar, nunca sozinho.