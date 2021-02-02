Preços para pessoas com deficiência e seus acompanhantes

Você é da região da Île-de-France? Siga estes passos!

Se você acompanha uma pessoa com deficiência e tem direito a viajar gratuitamente, aqui está um resumo dos 4 passos:

Se você ou seu companheiro são elegíveis para o desconto de 50%: Você pode conseguir um ou mais passes Navigo para você e seu companheiro. Você também pode ir à bilheteria ou à máquina de venda automática para comprar seus ingressos com um valor reduzido de 50%. Se seu acompanhante tiver direito a viajar gratuitamente, solicite o direito de viajar gratuitamente no site da Agence Solidarité Transport ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você. Depois, lembre-se de cobrar os direitos gratuitos do passe.

Você pode então viajar com passagens t+ ou metade da tarifa Origin-Destination em todas as redes da Île-de-France que aceitam esses bilhetes (exceto OrlyBus, RoissyBus, Orlyval).

No caso de uma inspeção, você terá que apresentar sua prova de deficiência para justificar seu direito à redução e, se aplicável, o do seu companheiro.