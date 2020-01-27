Tarifas reduzidas para famílias grandes

O cartão "Famílias Grandes" permite obter vantagens e descontos, incluindo viagens na Île-de-France com passagens de metade do preço em todas as redes da Île-de-France que aceitam esses bilhetes, como o bilhete Metro-Train-RER para viagens de metrô, trem ou RER, ou o bilhete Bus-Tram para viagens de ônibus e bonde, em toda a região da Île-de-France (excluindo serviços no aeroporto).

Ingressos vendidos em formato magnético não são válidos em toda a rede Île-de-France Mobilités:

- Para o t+ magnético, o perímetro de uso é limitado à área intramuros metropolitana e RER.

- Para bilhetes de Destino de Origem, o escopo de uso é limitado à rota escolhida para partida e chegada ao comprar no guichê de bilhetes.

Desde janeiro de 2023, a imagem do cartão "Famílias Grandes" evoluiu. O cliente agora deve se candidatar, não mais à SNCF, mas na plataforma: Cartão de Família Grande.

Este cartão está sujeito a uma cobrança e as condições da tarifa permanecem as mesmas. Condições aqui: Cartão de família grande | Service-Public.fr.