Grupos de alunos do ensino fundamental e médio acompanhados por um professor ou grupos de jovens menores de 16 anos viajando como parte de um passeio educacional, cultural, esportivo ou social organizado por uma associação, uma autoridade local ou uma instituição pública podem viajar nas redes ferroviárias da Île-de-France (metrô, trem, RER, bonde expresso) com bilhetes Metro-Train-RER a tarifa reduzida, distribuído pelo site de Contas Chave da Île-de-France Mobilités.

As condições a serem atendidas são as seguintes:

  • formar um grupo de mais de 10 jovens (além desse limite de 10 jovens, uma pessoa adicional pode se beneficiar da tarifa reduzida)
  • Viajando juntos
  • estar em posse de uma "Declaração de Honra - Grupo de Jovens" devidamente preenchida, datada, carimbada e assinada pelo líder do grupo antes da viagem.

Este grupo pode usar, para cada rota, bilhetes de tarifa reduzida conforme as seguintes condições:

Escolas de creche/ensino fundamental e centros de lazer:

·       Bilhete de ônibus-bonde com desconto

·       Bilhete reduzido do Metro-Trem-RER

Escolas de ensino fundamental, ensino médio, associações, autoridades locais ou estabelecimentos públicos:

·       Bilhete reduzido do Metro-Trem-RER

Nota: Cada membro do grupo (criança/jovem e acompanhante) deve ter seu próprio passe Navigo Easy, no qual é carregado um bilhete de transporte. Todos os membros do grupo devem viajar juntos, sem parar no caminho. Para grupos de 80 pessoas ou mais, recomenda-se notificar as estações da SNCF sobre a partida e chegada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Nota: Esse certificado deve ser destruído após a saída, exceto para um relatório de atividade ou para contabilidade que dê origem ao reembolso das despesas.

Bom saber:

Crianças de 4 a menos de 10 anos podem viajar na Île-de-France com ingressos com desconto (ingressos individuais, ingressos para Orlyval e passe Paris Visite).