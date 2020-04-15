As condições a serem atendidas são as seguintes:
- formar um grupo de mais de 10 jovens (além desse limite de 10 jovens, uma pessoa adicional pode se beneficiar da tarifa reduzida)
- Viajando juntos
- estar em posse de uma "Declaração de Honra - Grupo de Jovens" devidamente preenchida, datada, carimbada e assinada pelo líder do grupo antes da viagem.
Este grupo pode usar, para cada rota, bilhetes de tarifa reduzida conforme as seguintes condições:
Escolas de creche/ensino fundamental e centros de lazer:
· Bilhete de ônibus-bonde com desconto
· Bilhete reduzido do Metro-Trem-RER
Escolas de ensino fundamental, ensino médio, associações, autoridades locais ou estabelecimentos públicos:
· Bilhete reduzido do Metro-Trem-RER
Nota: Cada membro do grupo (criança/jovem e acompanhante) deve ter seu próprio passe Navigo Easy, no qual é carregado um bilhete de transporte. Todos os membros do grupo devem viajar juntos, sem parar no caminho. Para grupos de 80 pessoas ou mais, recomenda-se notificar as estações da SNCF sobre a partida e chegada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Nota: Esse certificado deve ser destruído após a saída, exceto para um relatório de atividade ou para contabilidade que dê origem ao reembolso das despesas.
Bom saber:
Crianças de 4 a menos de 10 anos podem viajar na Île-de-France com ingressos com desconto (ingressos individuais, ingressos para Orlyval e passe Paris Visite).