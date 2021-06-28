Mobilidade solidariedade Île-de-France para voluntários do Serviço Cívico

Como aproveitar o desconto pelo Serviço Cívico?

Seja voluntário para o Serviço Cívico e para o Serviço Voluntário Europeu (European Solidarity Corps) Assinamos um contrato de trabalho com a Agência de Serviço Cívico para uma missão que ocorre em Île-de-France Tenha um passe Navigo personalizado. Se você não tiver um, pode conseguir um de graça:

via Internet a partir do seu espaço pessoal

nos balcões e agências de vendas da rede

por correspondência da Agência Navigo

Por favor, note: os passes Navigo Imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy e Navigo Découverte não são veículos elegíveis

4. Solicite um desconto no site da Solidarité Transport