Mobilidade solidariedade Île-de-France para voluntários do Serviço Cívico
Publicado em
Você é voluntário do Serviço Cívico ou do Corpo Europeu de Solidariedade? Você pode aproveitar um desconto de 50% na sua assinatura mensal e semanal do Navigo, assim como em bilhetes e ingressos de origem-destino.
Como aproveitar o desconto pelo Serviço Cívico?
- Seja voluntário para o Serviço Cívico e para o Serviço Voluntário Europeu (European Solidarity Corps)
- Assinamos um contrato de trabalho com a Agência de Serviço Cívico para uma missão que ocorre em Île-de-France
- Tenha um passe Navigo personalizado. Se você não tiver um, pode conseguir um de graça:
- via Internet a partir do seu espaço pessoal
- nos balcões e agências de vendas da rede
- por correspondência da Agência Navigo
Por favor, note: os passes Navigo Imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy e Navigo Découverte não são veículos elegíveis
4. Solicite um desconto no site da Solidarité Transport