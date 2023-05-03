2016-2025: O que mudou no seu transporte

Publicado em

  -  

Atualizado em

Descubra as novas funcionalidades que mudaram sua forma de se locomover desde 2016 em nossa edição "A revolução do transporte na Île-de-France". Disponível na sua caixa de correio e para download nesta página.

Para poder ver este vídeo, deve

Oito departamentos da Île-de-France, tantas edições

Para economizar tempo e aproveitar plenamente o essencial? Esse é o objetivo da Île-de-France Mobilités, que, desde 2016, vem desenvolvendo, modernizando e interconectando o transporte na região da Île-de-France.
O objetivo? Para facilitar sua viagem e simplificar ainda mais sua vida diária.

  • Tempo economizado nas suas jornadas
  • Limpe ônibus para respirar mais facilmente
  • Mais conforto com novos metrôs, trens e bondes
  • Mais acessibilidade e segurança
  • Projetos de hoje que vão transformar seu trajeto amanhã

Descubra todos os novos produtos perto de você na edição do seu departamento:

E amanhã? O futuro do transporte está sendo preparado hoje

Descubra os planos de hoje que vão mudar sua forma de se locomover até 2030.

Para poder ver este vídeo, deve