2016-2025: O que mudou no seu transporte
Descubra as novas funcionalidades que mudaram sua forma de se locomover desde 2016 em nossa edição "A revolução do transporte na Île-de-France". Disponível na sua caixa de correio e para download nesta página.
Oito departamentos da Île-de-France, tantas edições
Para economizar tempo e aproveitar plenamente o essencial? Esse é o objetivo da Île-de-France Mobilités, que, desde 2016, vem desenvolvendo, modernizando e interconectando o transporte na região da Île-de-France.
O objetivo? Para facilitar sua viagem e simplificar ainda mais sua vida diária.
- Tempo economizado nas suas jornadas
- Limpe ônibus para respirar mais facilmente
- Mais conforto com novos metrôs, trens e bondes
- Mais acessibilidade e segurança
- Projetos de hoje que vão transformar seu trajeto amanhã
Descubra todos os novos produtos perto de você na edição do seu departamento:
E amanhã? O futuro do transporte está sendo preparado hoje
Descubra os planos de hoje que vão mudar sua forma de se locomover até 2030.