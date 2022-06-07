Trabalhos de verão de 2022 nas estações

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Neste verão, projetos de acessibilidade acontecerão em sete estações da região da Île-de-France.

O trabalho para tornar as estações acessíveis visa facilitar a movimentação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, mas também dos milhões de passageiros diários que utilizam a rede Île-de-France.

O objetivo é dar acesso a todos, desde o pátio da estação até os trens, enquanto otimiza o fluxo de passageiros para garantir uma passagem mais suave, fácil e confortável pela estação.

Os trabalhos de acessibilidade serão realizados principalmente à noite e durante a semana durante todo o verão, para permitir a manutenção do tráfego ferroviário durante o dia.

No entanto, algumas intervenções acontecerão durante os fins de semana. Quando o trabalho noturno envolve interrupções de tráfego a partir do final da noite ou ocorre durante o fim de semana, ônibus substitutos serão implantados para garantir a continuidade do serviço.

Estação Orangis Bois de l'Épine (linha D do RER)

Começarão as obras para elevar as plataformas e criar fossas de elevador durante a semana e nos 4 finais de semana de trabalho, de 30 de julho a 21 de agosto.

Estação Saint Denis (linha D do RER)

O trabalho continuará nos fins de semana de 8 a 11 e de 15 a 18 de julho, assim como de 9 a 12 e de 16 a 19 de setembro.

Os desenvolvimentos realizados nos cais tratarão da instalação de abrigos contínuos, da implementação de revestimentos e equipamentos.

Estação Vigneux-sur-Seine (linha D do RER)

O trabalho será realizado ao longo de 3 finais de semana para permitir que os trabalhos sejam realizados nas plataformas (elevação, terraplenagem, escoramento e acabamento) e nas escadas fixas.

Os fins de semana envolvidos nesses arranjos são os de 2 a 3 e de 9 a 10 de julho, assim como o fim de semana de 9 a 11 de setembro.

Estação Deuil Montmagny (linha H)

O trabalho noturno durante a semana será realizado até 13 de julho e depois de 29 de agosto até meados de setembro.

Os trabalhos nos cais ocorrerão nos fins de semana de 16 a 17 de julho, para permitir a colocação do asfalto e de 9 a 11 de setembro para os trabalhos preparatórios para a instalação dos abrigos.

A modernização dos diversos acessos continuará até setembro e o trabalho para acomodar os 2 elevadores ocorrerá entre junho e setembro.

Estação Clichy Levallois (linha L)

Os trabalhos ocorrerão nos fins de semana de 8 a 10 de julho, de 2 a 4 de setembro , na plataforma B (terraplenagem da escada, final das microestacas, passagem da coluna de concreto) e na instalação das plataformas temporárias na plataforma A e nas microestacas.

Estação Saint Quentin en Yvelines (linha N)

O trabalho de acessibilidade e dessaturação continuará durante todo o verão, com trabalhos noturnos nas semanas de 27 de junho a 8 de julho e de 5 a 16 de setembro, bem como nos fins de semana de 1 a 3 de julho e de 9 a 11 de setembro.

O trabalho tratará do desenvolvimento dos novos acessos diretos às plataformas 1 e 2 a partir da passarela vermelha, que foram instalados na primeira metade do ano. O trabalho na plataforma 1 será concluído em agosto com a instalação do asfalto.

Estação La Ferté sous Jouarre (linha P)

O trabalho noturno ocorrerá durante as semanas de 27 de junho a 5 de agosto e de 29 de agosto a 16 de setembro.

O trabalho de elevação e instalação de asfalto nos cais ocorrerá ao longo de 4 finais de semana: 4 e 5 de junho, 25 e 26 de junho, 9 e 10 de julho e 30 e 31 de julho.

Os trabalhos de junho a agosto tratarão de forma mais geral da modernização das escadas da passarela metálica para os padrões PRM (Pessoas com Mobilidade Reduzida), os trabalhos preparatórios para a instalação de um elevador no lado da rodoviária de junho a setembro, a renovação da plataforma do abrigo 1 em julho e agosto e a finalização das obras no viaduto (pintura) em julho.