Trabalhos de verão de 2022 nas estações

O trabalho para tornar as estações acessíveis visa facilitar a movimentação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, mas também dos milhões de passageiros diários que utilizam a rede Île-de-France.

O objetivo é dar acesso a todos, desde o pátio da estação até os trens, enquanto otimiza o fluxo de passageiros para garantir uma passagem mais suave, fácil e confortável pela estação.

Os trabalhos de acessibilidade serão realizados principalmente à noite e durante a semana durante todo o verão, para permitir a manutenção do tráfego ferroviário durante o dia.

No entanto, algumas intervenções acontecerão durante os fins de semana. Quando o trabalho noturno envolve interrupções de tráfego a partir do final da noite ou ocorre durante o fim de semana, ônibus substitutos serão implantados para garantir a continuidade do serviço.