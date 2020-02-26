Receitas tarifárias como componente da remuneração das transportadoras

Os princípios de contratação entre a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) e os operadores de transporte

A Île-de-France Mobilités, que define a organização do transporte público, a oferta e as tarifas, tem contratos com as empresas que operam as redes. Esses contratos definem, em particular, o nível de fornecimento, os requisitos de qualidade do serviço, bem como a remuneração recebida pelos operadores, que devem cobrir custos operacionais e incluir uma margem razoável.

Como parte da negociação de contratos, a Île-de-France Mobilités e as transportadoras concordam sobre o valor dos custos operacionais anuais correspondente ao nível de fornecimento desejado pela Île-de-France Mobilités, e então sobre uma meta anual de receita, definida com base no tráfego observado para os diversos bilhetes na rede da transportadora. A diferença entre o valor das despesas operacionais e essa meta de receita tarifária é compensada por uma contribuição da Île-de-France Mobilités.

A meta de receita é uma meta de "volume", a comparação entre a meta de receita e a receita real é feita com base no preço das passagens no momento da assinatura, para remover o efeito "preço", ou seja, o efeito direto sobre a receita dos aumentos de tarifa decidido pela Île-de-France Mobilités.

Qualquer diferença entre a meta de receita e a receita de tarifas alcançada é compartilhada entre a Île-de-France Mobilités e a transportadora: se a receita real for maior que a meta de receita, parte do excedente reduz a contribuição da Île-de-France Mobilités; se a receita real estiver abaixo da meta, a Île-de-France Mobilités cobrirá parte da perda aumentando sua contribuição. Esse mecanismo de compartilhamento de riscos possibilita interessar a operadora nas receitas.

Mesmo que as receitas de tarifas não passem pelo orçamento, a Île-de-France Mobilités exerce forte controle sobre essas receitas e está ciente do volume de receitas diretas recebidas por cada um dos operadores de transporte, e se a meta de receita estabelecida nos contratos foi atingida ou não.

Compensação pela perda de receita

Algumas das medidas de precificação adotadas pela Île-de-France Mobilités, quando levam a uma redução nas tarifas para certas categorias de assinantes ou a um aumento na integração tarifária, resultam em perda de receita para as operadoras: onde antes os usuários compravam bilhetes de tarifa inteira, agora eles compram a tarifa reduzida; onde antes compravam um bilhete por viagem, a criação de bilhetes intermodais que permitia fazer mais conexões ou um número ilimitado de viagens (BU, bilhetes t+, passes zonais, etc.) permite que alguns economizem dinheiro, etc.

Essas decisões alteram a situação básica com base na qual a meta de receita foi estabelecida. A Île-de-France Mobilités e as transportadoras então concordam antecipadamente sobre o impacto financeiro dessas decisões (estimativa do valor das perdas de receita com base em dados relativos à mobilidade dos usuários do transporte público de acordo com os bilhetes utilizados), e a Île-de-France Mobilités compensa com um valor correspondente, reduzindo a meta de receita e aumentando sua contribuição.

Por outro lado, quando as medidas tarifárias são favoráveis às operadoras, o aumento resultante na receita é deduzido da contribuição da Île-de-France Mobilités.