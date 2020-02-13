Uma contribuição desigual de bilhetes e usuários para o financiamento do transporte

Trabalhadores empregados têm uma propensão maior do que pessoas inativas e candidatos a emprego a usar uma taxa fixa, devido à mobilidade mais regular e à atratividade que o reembolso do empregador confere à assinatura.
Por outro lado, candidatos que não atendem às condições de renda para se beneficiar da Tarifa de Transporte Solidaria (TST) viajam principalmente com bilhetes individuais, e mais especificamente com bilhetes t+: sua mobilidade reduzida não justifica a compra de um Navigo com tarifa inteira. Em troca, viajar com um único bilhete provavelmente os leva a restringir o número de viagens ao mínimo estrito, ao contrário dos portadores de ingressos de temporada que podem viajar ilimitado e aproveitar a dezoneamento.
Dentro da população ativa, há diferenças significativas entre, por um lado, executivos, profissões intermediárias e empregados, que possuem fortemente pagamentos fixos, e, por outro, trabalhadores braçais, agricultores, artesãos, lojistas e líderes empresariais: seu menor uso de tarifas fixas pode ser explicado para alguns pela baixa mobilidade (agricultores, lojistas), para outros provavelmente pela geografia de seus movimentos (movimentos fragmentados de trabalhadores ou até mesmo a necessidade de transportar ferramentas de trabalho, um serviço de transporte público menos bom para os locais industriais que tendem a ser desconcentrados e com horários de trabalho escalonados para os trabalhadores, etc.).
Assim, o preço da Île-de-France favorece mais os portadores de ingressos sazonários do que os viajantes ocasionais, especialmente para viagens de longa distância, como mostrado por essa comparação entre o preço dos bilhetes e pacotes antes da implementação do pacote all-zone.