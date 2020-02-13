Uma contribuição desigual de bilhetes e usuários para o financiamento do transporte

Embora a taxa média de cobertura dos custos operacionais de transporte por receita de tarifas seja de 42%, existem disparidades significativas entre os diferentes bilhetes.

Assim, antes da criação dos pacotes de todas as zonas, a taxa de cobertura dos custos operacionais pela receita das assinaturas zonais variava muito dependendo do zoneamento em questão: o nível de participação dos usuários diminuía conforme o número de zonas aumentava e, para o mesmo número de zonas, as zonas periféricas (4-5) tinham uma taxa de cobertura menor que as zonas centrais (1-2).

A propensão para usar um determinado bilhete varia de acordo com o perfil do viajante

Por trás dos bilhetes, existem categorias de usuários que contribuem mais ou menos fortemente para o financiamento do transporte, dependendo da propensão que têm a usar um determinado bilhete de forma preferencial.

De fato, nem todos os usuários usam os bilhetes nas mesmas proporções, mas escolhem seus ingressos de acordo com suas necessidades de mobilidade e o custo que o bilhete representa para eles, uma vez que a ajuda a que têm direito tenha sido deduzida (reembolso pelo empregador para portadores ativos do Navigo, por exemplo, subsídios departamentais, etc.). etc.).