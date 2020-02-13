Uma contribuição desigual de bilhetes e usuários para o financiamento do transporte

Divisão da receita por tipo de ingressos, despesa dos usuários por tipo de pacote assinado, taxa de penetração por categoria socioprofissional

A parcela do custo de transporte coberta pela receita de tarifas varia de acordo com o bilhete utilizado

Enquanto pacotes longos representam 80% do tráfego, em 2016 (após a implementação do pacote all-zone) eles representam apenas 69% da receita; Por outro lado, ingressos e pacotes curtos representam apenas 20% do tráfego, mas 31% da receita.

Divisão da receita por tipo de ingressos (2016)

Embora a taxa média de cobertura dos custos operacionais de transporte por receita de tarifas seja de 42%, existem disparidades significativas entre os diferentes bilhetes.

Assim, antes da criação dos pacotes de todas as zonas, a taxa de cobertura dos custos operacionais pela receita das assinaturas zonais variava muito dependendo do zoneamento em questão: o nível de participação dos usuários diminuía conforme o número de zonas aumentava e, para o mesmo número de zonas, as zonas periféricas (4-5) tinham uma taxa de cobertura menor que as zonas centrais (1-2).

A propensão para usar um determinado bilhete varia de acordo com o perfil do viajante

Por trás dos bilhetes, existem categorias de usuários que contribuem mais ou menos fortemente para o financiamento do transporte, dependendo da propensão que têm a usar um determinado bilhete de forma preferencial.

De fato, nem todos os usuários usam os bilhetes nas mesmas proporções, mas escolhem seus ingressos de acordo com suas necessidades de mobilidade e o custo que o bilhete representa para eles, uma vez que a ajuda a que têm direito tenha sido deduzida (reembolso pelo empregador para portadores ativos do Navigo, por exemplo, subsídios departamentais, etc.). etc.).

Gasto do usuário por tipo de plano

Portanto, as assinaturas são particularmente atraentes para pessoas trabalhadoras, que têm mobilidade regular e podem se beneficiar de um reembolso de até 50% pelo empregador, e para jovens alunos e estudantes, que também têm mobilidade limitada e se beneficiam da taxa Imagine R, reduzida para muitos deles por subsídios departamentais.

Os ingressos gratuitos da Amethyste tornam o ingresso atraente para idosos elegíveis, independentemente das necessidades de mobilidade. A introdução de participações por iniciativa dos Conselhos Departamentais visa conter pedidos que não são aplicáveis.

Taxa de penetração por categoria socioprofissional

Trabalhadores empregados têm uma propensão maior do que pessoas inativas e candidatos a emprego a usar uma taxa fixa, devido à mobilidade mais regular e à atratividade que o reembolso do empregador confere à assinatura.

Por outro lado, candidatos que não atendem às condições de renda para se beneficiar da Tarifa de Transporte Solidaria (TST) viajam principalmente com bilhetes individuais, e mais especificamente com bilhetes t+: sua mobilidade reduzida não justifica a compra de um Navigo com tarifa inteira. Em troca, viajar com um único bilhete provavelmente os leva a restringir o número de viagens ao mínimo estrito, ao contrário dos portadores de ingressos de temporada que podem viajar ilimitado e aproveitar a dezoneamento.

Dentro da população ativa, há diferenças significativas entre, por um lado, executivos, profissões intermediárias e empregados, que possuem fortemente pagamentos fixos, e, por outro, trabalhadores braçais, agricultores, artesãos, lojistas e líderes empresariais: seu menor uso de tarifas fixas pode ser explicado para alguns pela baixa mobilidade (agricultores, lojistas), para outros provavelmente pela geografia de seus movimentos (movimentos fragmentados de trabalhadores ou até mesmo a necessidade de transportar ferramentas de trabalho, um serviço de transporte público menos bom para os locais industriais que tendem a ser desconcentrados e com horários de trabalho escalonados para os trabalhadores, etc.).

Assim, o preço da Île-de-France favorece mais os portadores de ingressos sazonários do que os viajantes ocasionais, especialmente para viagens de longa distância, como mostrado por essa comparação entre o preço dos bilhetes e pacotes antes da implementação do pacote all-zone.