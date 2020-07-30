- Délégation de service public pour l’exploitation de lignes de bus desservant la CA Val d’Yerres Val de Seine :
Mise en concurrence – Rapports sur le choix du mode de gestion votés au CA du 5 février 2020
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- Délégation de service public pour l’exploitation de lignes de bus desservant la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines :
- Délégation de service public pour l’exploitation de lignes de bus desservant la communauté d’agglomération Pays de Fontainebleau :
- Délégation de service public pour l’exploitation de lignes de bus desservant la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc (cœur urbain) :
- Délégation de service public pour l’exploitation de lignes de bus desservant la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc (est et sud-est) :
- Délégation de service public pour l’exploitation de lignes de bus desservant la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et les communes Conflans-Ste-Honorine et Achères :
- Délégation de service public pour l’exploitation de lignes de bus desservant la CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts et la CC du Val Briard :
- Délégation de service public pour l’exploitation de lignes de bus desservant la la communauté d’agglomération du Pays de Brie et CC des Deux Morins