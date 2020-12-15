- Choix du mode de gestion dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de bus desservant la communauté d’agglomération Val Parisis :
Mise en concurrence – Rapports sur le choix du mode de gestion votés au CA du 8 octobre 2020
Publié le
- Choix du mode de gestion dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de bus desservant l’ouest de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France :
- Choix du mode de gestion dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de bus desservant le nord du département de Seine-Saint-Denis :
- Choix du mode de gestion dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de bus desservant le nord et l’est de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France :
- Choix du mode de gestion dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de bus desservant le territoire de Montereau et ses environs :
- Choix du mode de gestion dans le cadre de la mise en concurrence de l’exploitation du câble A et des lignes de bus desservant le sud-est du département du Val-de-Marne :
- Choix du mode de gestion dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de cars desservant l’ouest de l’Île-de-France :