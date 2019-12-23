Présentation

Note importante

Si vous êtes bénéficiaire du droit à la Réduction 50% :

À partir du 21 aout 2019, vous devez obligatoirement charger votre droit à Réduction 50% sur votre passe Navigo, en vous rendant sur un automate de vente ou auprès d’un agent du réseau des Transporteurs.

Les achats de titres plein tarif ne sont plus remboursés. Vous pouvez désormais acheter directement les forfaits Navigo Mois ou Semaine à un tarif réduit de 50%, ou des billets/tickets à tarif réduit.

Conditions d’attribution

La Réduction 50% est réservée aux bénéficiaires de l’AME résidant en Île-de-France* et dont les revenus du foyer sont connus de l’administration fiscale.

Les bénéficiaires de l’AME doivent s’enregistrer auprès de l’Agence Solidarité Transport en fournissant une copie de leur carte AME et un avis d’imposition ou un ASDIR (Avis de Situation Déclarative à l’Impôt sur le Revenu).

Après que l’Agence a vérifié ces éléments, le droit à réduction est attribué pour une durée de 1 à 12 mois, selon la fin des droits sociaux. Il pourra être ensuite renouvelé dans les mêmes conditions auprès de l’Agence Solidarité Transport.

Conditions d’utilisation

La Réduction 50% permet à ses bénéficiaires d'acheter :

des forfaits Navigo Semaine ou Mois, vendus avec 50 % de réduction sur le tarif des forfaits Navigo correspondants ;

des carnets de Tickets t+ et de billets « Origine-Destination » (valables sur le train et RER), en carnet ou à l’unité, avec 50 % de réduction.

Les Forfaits Navigo Réduction 50% Semaine ou Mois ont les mêmes caractéristiques que le forfait Navigo correspondant (réseaux accessibles, remboursement employeur).

Les billets à tarif réduit restent des tickets magnétiques. Le passe Navigo, chargé du droit à Réduction 50%, est cependant nécessaire pour pouvoir les acheter et en justifier l’utilisation.

Le droit à réduction est attribué pour une durée de 1 à 12 mois, selon le type et la fin des droits sociaux. Il peut être ensuite renouvelé auprès de l’Agence Solidarité Transport.

Pour en savoir, rendez-vous sur le site dédié https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr

Comment obtenir votre droit à réduction?

Si vous répondez aux conditions d’attribution, rendez-vous sur https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr pour faire votre demande ou bien appelez l’Agence Solidarité Transport au 0800 948 999 (appel gratuit), du lundi au vendredi, de 9h à 19h ; munissez-vous de votre carte d’AME et d’un avis d’imposition ou ASDIR.

L’Agence Solidarité Transport effectue les démarches gratuitement.

Si vous ne possédez pas de passe Navigo, l'Agence Solidarité Transport pourra le commander pour vous. Vous pouvez également en obtenir un gratuitement :

soit immédiatement en agence commerciale, comptoir ou guichet multiservices RATP ou SNCF Transilien (en présentant un justificatif d’identité et un justificatif de domicile) ;

soit sous 3 semaines maximum à partir du site « Je gère ma carte », gérée par Comutitres S.A.S ou en renvoyant à l’agence Navigo le formulaire de demande disponible aux guichets des stations et gares de la RATP et de Transilien SNCF.

A partir de septembre 2019, vous pourrez charger votre droit à la Réduction 50% dans votre carte Navigo, vous pourrez acheter et charger des forfaits Navigo réduction 50% Mois ou Semaine :

dans tous les guichets et appareils automatiques de vente des stations RATP ou des gares SNCF ;

auprès des commerces de proximité équipés d’un terminal de rechargement Navigo ;

par Internet, sur www.navigo.fr, à condition de vous être doté au préalable d’un lecteur de rechargement Navigo (en vente dans les stations).

Vous pourrez également voyager avec des tickets et billets à demi-tarif (après chargement de votre droit à réduction dans votre passe Navigo).

Tarifs

Voir tableau : http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/

Service client

Pour demander ou renouveler votre droit à la Réduction 50% :

AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT IDF AUTORISATION 26834 77219 AVON CEDEX

AUTORISATION 26834 77219 AVON CEDEX Numéro vert gratuit 0 800 948 999, du lundi au vendredi de 9h à 19h.

ou solidaritetransport.fr

Pour effectuer des opérations liées à votre passe Navigo (en cas de perte ou vol par exemple) :

Connectez-vous aux services en ligne Navigo « Je gère ma carte en ligne ».

Ou contactez AGENCE NAVIGO , TSA 84452 77213 AVON CEDEX

, TSA 84452 77213 AVON CEDEX Numéro de téléphone 0969 39 22 22 (appel non surtaxé).

Ou rendez-vous aux guichets multiservices, comptoirs et agences commerciales des transporteurs (RATP, SNCF Transilien, Optile).

Pour plus d’informations sur les services après-vente liés au passe Navigo, consultez les Conditions générales d’utilisation de votre carte Navigo.