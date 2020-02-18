Réflexions et échanges autour de la tarification francilienne

Table ronde 2016 : Le forfait Navigo toutes zones à 70€ est-il viable ?

Lundi 20 juin 2016, le Syndicat des Transports d’Île-de-France a accueilli autour d’une table ronde des économistes, experts reconnus du domaine des transports, pour éclairer les enjeux de la politique tarifaire et dialoguer avec les élus et les acteurs des transports en commun d’Île-de-France.

Différents intervenants ont débattu de la viabilité du forfait Navigo toutes zones à 70€, au regard du manque à gagner qu’il représente pour le financement des transports (environ 450 millions d’euros de perte de recettes par an), dans un contexte où les charges d’exploitation ne cessent d’augmenter (développement de l’offre et amélioration de la qualité de service).