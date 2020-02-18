Réflexions et échanges autour de la tarification francilienne

Contexte et supports de réfléxion des tables rondes 2016 et 2017 autour de la tarification francilienne.

Table ronde 2016 : Le forfait Navigo toutes zones à 70€ est-il viable ?

Lundi 20 juin 2016, le Syndicat des Transports d’Île-de-France a accueilli autour d’une table ronde des économistes, experts reconnus du domaine des transports, pour éclairer les enjeux de la politique tarifaire et dialoguer avec les élus et les acteurs des transports en commun d’Île-de-France.

Différents intervenants ont débattu de la viabilité du forfait Navigo toutes zones à 70€, au regard du manque à gagner qu’il représente pour le financement des transports (environ 450 millions d’euros de perte de recettes par an), dans un contexte où les charges d’exploitation ne cessent d’augmenter (développement de l’offre et amélioration de la qualité de service).

Depuis le 1er septembre 2015, le forfait Navigo est passé au tarif unique de 70€/mois; le côut de cette mesure est de 450 millions d'euros chaque année et n'a été que partiellement financé.

150 millions d'euros proviennent de l'augmentation d'une taxe payée par les employeurs (versement transport), il reste 300 millions d'euros dont le financement n'a pas été prévu par l'ancienne majorité régionale.

Problématiques abordées dans les interventions des participants

  • Panorama des théories économiques de la tarification et analyse de l’effet de la mesure tarif unique sur la structure des ventes de titres.
  • Présentation des effets du tarif unique sur les recettes tarifaires du Syndicat des Transports d’Île-de-France.
  • Présentation des enjeux du budget du Syndicat des Transports d’Île-de-Franceface à la baisse des recettes enregistrées.
  • Support de la présentation réalisée par les économistes en complément de la note rédigée.
  • Préconisations de la FNAUT d’Ile-de-France afin de rééquilibrer les finances du Syndicat des Transports d’Île-de-France
  • Point de vue de l’UTP sur le modèle tarifaire francilien.

Infographies contextuelles

Table ronde 2017 : Quels financements durables et innovants pour les transports publics franciliens ?

Mardi 7 mars 2017, le Syndicat des Transports d’Île-de-France a accueilli autour d’une table ronde des économistes et des experts reconnus du domaine des transports, pour débattre du modèle économique et de la tarification du système des transports publics franciliens.

Le transport reste un service public structurellement déficitaire nécessitant, en sus des recettes perçues auprès des usagers par les transporteurs, des financements des collectivités locales et la mobilisation du versement transport qui transitent par le budget du Syndicat des Transports d’Île-de-France.

Le STIF, dans les prochaines années, sera confronté à des enjeux majeurs qui viendront remettre en question les équilibres financiers actuels :

  • un enjeu d’investissement, avec un besoin de financement du Syndicat des Transports d’Île-de-France qui s’établit à 1,5 milliard d’euros par an sur la période 2017-2030
  • un enjeu de fonctionnement : du fait de l’offre nouvelle et du Grand Paris Express, les dépenses d’exploitation, à l’horizon de 2030, seront de 1,8 milliards d’euros par an au dessus du niveau actuel.

Problématiques abordées dans les interventions des participants

  • Etat des lieux sur le coût et les investissements dans les transports en Île-de-France.
  • Présentation de la tarification francilienne et des usages des titres de transport.
  • Les sources de financement des transports et les leviers d’actions possibles.
  • Présentation des nouvelles possibilités techniques pour adapter l’offre tarifaire aux usages de déplacement.

Autres éléments contextuels