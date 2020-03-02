Comment devenir "Témoin de ligne" ?

L'AUT FNAUT Île-de-France collecte via son formulaire les témoignages des voyageurs portant sur les dysfonctionnements du réseau selon 6 critères de qualité de service :

· Ponctualité/régularité,

· Information voyageurs,

· Ambiance/assistance,

· Propreté et netteté des espaces de transport,

· Accessibilité

· Confort/agrément.

Signaler les dysfonctionnements, proposer des améliorations

Chaque usager peut, à travers son témoignage, signaler un dysfonctionnement récurrent et proposer des améliorations réalisables à court et moyen terme, sur les lignes de bus, tramway, métro, RER A ou RER B qu’il emprunte.

À noter : tous les transporteurs ne sont pas partenaires du dispositif à date. La liste des opérateurs partenaires et des lignes concernées se trouve dans le formulaire "Témoins de ligne".

L’inscription est gratuite et les témoignages anonymisés.

Témoignages directs et rapports mensuels

Ces témoignages sont classés par l’AUT FNAUT Île-de-France en rapports mensuels, transmis au début du mois aux opérateurs et à Île-de-France Mobilités, qui adressent des réponses écrites le mois suivant. Les rapports ainsi complétés sont rediffusés aux Témoins en moyenne 2 mois après la date de leur témoignage. Chaque Témoin consulte ainsi les réponses apportées à l’ensemble des autres témoignages reçus durant la même période, chez un même opérateur.

Ce dispositif permet ainsi de recueillir les retours directs de voyageurs attentifs et d’améliorer concrètement le service, au bénéfice des usagers du quotidien. Entre janvier 2021 et janvier 2025, près de 4 800 témoignages ont été reçus au total par les trois opérateurs, soit près de 100 témoignages par mois.