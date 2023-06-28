RER D - Remboursement suite aux grèves du premier semestre 2023

Voici les branches du RER D qui ont été impactées par les grèves du premier semestre 2023.

Sélectionnez la branche que vous empruntez de façon habituelle, sur laquelle votre commune de résidence, de travail ou d'études est située. Attention, si vous êtes concerné par plusieurs branches, vous ne pouvez en sélectionner qu'une seule.

- branche Creil / Stade de France - Saint Denis

- branche Melun et Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes)

- branche Vigneux-sur-Seine / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes

- branche Maisons-Alfort - Alfortville / Melun