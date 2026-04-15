Travaux dans le secteur est de l'Île-de-France : perturbations et itinéraires alternatifs

L’Île-de-France a été divisée en 5 secteurs (Sud, Est, Centre, Nord-Est et Nord-Ouest) pour mieux percevoir l'impact des perturbations sur le réseau de transport en commun à l'échelle du territoire. Au cours des différentes périodes, des itinéraires alternatifs pourront faire gagner du temps par rapport à l'itinéraire de substitution habituel.

Pour simplifier vos déplacements

Un mois avant le début des travaux, le calculateur d’itinéraires d'Île-de-France Mobilités (disponible sur notre site internet et notre application smartphone) tiendra compte des fermetures et perturbations et permettra d'anticiper vos déplacements.