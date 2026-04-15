Travaux dans le secteur nord-est de l'Île-de-France : perturbations et itinéraires alternatifs

Publié le

Retrouvez très prochainement le détail par périodes des perturbations liées aux travaux dans le secteur nord-est, ainsi que les itinéraires alternatifs à favoriser pour vous déplacer.

L’Île-de-France a été divisée en 5 secteurs (Sud, Est, Centre, Nord-Est et Nord-Ouest) pour mieux percevoir l'impact des perturbations sur le réseau de transport en commun à l'échelle du territoire. Au cours des différentes périodes, des itinéraires alternatifs pourront faire gagner du temps par rapport à l'itinéraire de substitution habituel

Pour simplifier vos déplacements

Un mois avant le début des travaux, le calculateur d’itinéraires d'Île-de-France Mobilités (disponible sur notre site internet et notre application smartphone) tiendra compte des fermetures et perturbations et permettra d'anticiper vos déplacements. 

Les cartes et les informations complémentaires seront disponibles sur cette page très prochainement