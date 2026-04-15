Travaux dans le secteur sud de l'Île-de-France : perturbations et itinéraires alternatifs

Publié le

Sur cette page, retrouvez le détail par périodes des perturbations liées aux travaux sur les lignes de RER B et C (au Sud et au Sud-Ouest de Paris), ainsi que les itinéraires alternatifs à favoriser pour vous déplacer.

L’Île-de-France a été divisée en 5 secteurs (Sud, Est, Centre, Nord-Est et Nord-Ouest) pour mieux percevoir l'impact des perturbations sur le réseau de transport en commun à l'échelle du territoire. Au cours des différentes périodes, des itinéraires alternatifs pourront faire gagner du temps par rapport à l'itinéraire de substitution habituel

Pour simplifier vos déplacements

Un mois avant le début des travaux, le calculateur d’itinéraires d'Île-de-France Mobilités (disponible sur notre site internet et notre application smartphone) tiendra compte des fermetures et perturbations et permettra d'anticiper vos déplacements. 

Fermeture pour travaux et itinéraires alternatifs : le recap par période

Informations travaux du 15 juillet au 24 juillet 2026

1. Rappel des fermetures

2. Itinéraires alternatifs à emprunter pendant la période

Informations travaux du 25 juillet au 6 août 2026

1. Rappel des fermetures

2. Itinéraires alternatifs à emprunter pendant la période

Informations travaux du 7 au 16 août 2026

1. Rappel des fermetures

2. Itinéraires alternatifs à emprunter pendant la période

Informations travaux du 17 au 22 août 2026

1. Rappel des fermetures

2. Itinéraires alternatifs à emprunter pendant la période