Comment profiter du service de covoiturage d'Île-de-France Mobilités ?
- Installez l'application Covoit IDFM
- Indiquez votre rôle, conducteur ou passager, puis votre trajet
- Choisissez le covoiturage qui vous convient
Covoiturage
Planifiez vos covoiturages comme bon vous semble, jusqu'à 5 minutes avant le départ ! Covoit IDFM facilite vos trajets quotidiens tout en allégeant votre buget.
Consultez la FAQ pour tout savoir sur le service Covoiturage Île-de-France Mobilités et l'application Covoit IDFM.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions employeur et campus ? Contactez-nous.