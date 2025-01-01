Covoiturage

Le covoiturage planifié, facile et flexible

Planifiez vos covoiturages comme bon vous semble, jusqu'à 5 minutes avant le départ ! Covoit IDFM facilite vos trajets quotidiens tout en allégeant votre buget.

Installer l'app Covoit IDFM
Comment profiter du service de covoiturage d'Île-de-France Mobilités ?

  1. Installez l'application Covoit IDFM
  2. Indiquez votre rôle, conducteur ou passager, puis votre trajet
  3. Choisissez le covoiturage qui vous convient
Passager : vos avantages à covoiturer en Île-de-France

  • 2 trajets offerts par jour avec votre abonnement Navigo (mensuel, annuel ou imagine R)
  • Combinez covoiturage et transports pour des trajets plus fluides
  • Assistance retour : Taxi ou VTC pris en charge en cas d'annulation de dernière minute de votre trajet retour
  • Service sécurisé : Profils vérifiés, messagerie protégée, avis utilisateurs
Conducteur : des économies sans contraintes

  • Jusqu'à 200€ économisés par mois
  • Trajets adaptés à vos habitudes, choisis librement, avec ou sans détours
  • Paiements sécurisés, gérés automatiquement
Les atouts collectifs du service Covoiturage Île-de-France Mobilités

  • Disponible partout en Île-de-France
  • Simple et flexible : Planifiez ou partez spontanément
  • Fiable et sécurisé : Identité vérifiée, avis entre membres
  • Confort et sérénité : Possibilité de covoiturer entre personnes du même genre
  • Écologique : Moins d'embouteillages, moins de pollution
  • Accessible à tous : Possibilité de déclarer une mobilité réduite pour adapter vos trajets
Téléchargez l'application et commencez à covoiturer !

  1. Scannez le QR code pour télécharger l'application Covoit IDFM
  2. Créez votre profil en 2 clics
  3. Covoiturez !
Besoin d'aide ? D'un contact ?

Consultez la FAQ pour tout savoir sur le service Covoiturage Île-de-France Mobilités et l'application Covoit IDFM.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions employeur et campus ? Contactez-nous.

