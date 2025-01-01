Des lignes de covoiturage près de chez vous ?
Rendez-vous sur la carte interactive pour découvrir l’ensemble des lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités et trouver les arrêts près de chez vous.
Les lignes L1, L2, L3a et L3b permettent de relier Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis et Pont de Sèvres, en passant par 13 autres communes
Les premières lignes de covoiturage L1, L2, L3a et L3b sont ouvertes du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 4h à 23h.
Les trajets sont offerts les premiers mois de fonctionnement des lignes !
Pas de conducteur ? Pas de problème ! Vous bénéficiez de la garantie départ ! Au bout de 10 min, notre assistance vous contacte pour vous proposer une solution alternative.
Vos trajets peuvent vous rapporter :
* heure de pointe : 6h à 9h / 16h à 19h
Covoiturez par SMS :