Les lignes de covoiturage du Plateau de Saclay

Les lignes L1, L2, L3a et L3b permettent de relier Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis et Pont de Sèvres, en passant par 13 autres communes

Des lignes de covoiturage près de chez vous ?

Rendez-vous sur la carte interactive pour découvrir l’ensemble des lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités et trouver les arrêts près de chez vous.

Horaires d’ouverture

Les premières lignes de covoiturage L1, L2, L3a et L3b sont ouvertes du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 4h à 23h.

Vous êtes passager ?

Les trajets sont offerts les premiers mois de fonctionnement des lignes !

Pas de conducteur ? Pas de problème ! Vous bénéficiez de la garantie départ ! Au bout de 10 min, notre assistance vous contacte pour vous proposer une solution alternative.

Vous êtes conducteur ?

Vos trajets peuvent vous rapporter :

  • 0,50 € par trajet de plus de 5 km en heure de pointe*
  • +2 € par passager transporté sur plus de 2 km

* heure de pointe : 6h à 9h / 16h à 19h

Vous n’avez pas de smartphone ?

Covoiturez par SMS :

  1. Rendez-vous à votre arrêt
  2. Repérez le code affiché à l'arrêt
  3. Envoyez ce code par SMS au 06 44 64 42 73

  1. 1. Scannez le QR Code avec votre téléphone
  2. 2. Cliquez sur le lien
  3. 3. Téléchargez l'app
