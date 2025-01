Tarifs réduits pour les groupes de jeunes

Les conditions à respecter sont les suivantes :

constituer un groupe de plus de 10 jeunes (au-delà de ce seuil de 10 jeunes, un accompagnateur supplémentaire peut bénéficier du tarif réduit)

voyager ensemble

être porteurs d'une « Déclaration sur l'honneur - Groupe de jeunes » dûment remplie, datée, tamponnée et signée par le responsable du groupe avant le déplacement.

Cette réduction n’est pas valable sur les réseaux de bus, tram, ni sur les dessertes ferrées des aéroports (Orlyval, Roissy par le RER B et Orly par le RER C).

Les titres commercialisés sous le format magnétique ne sont pas valables sur l'ensemble du réseau Île-de-France Mobilités :

Pour le t+ magnétique, le périmètre d'utilisation est limité à la zone intra muros métro et RER.

Pour les billets Origine Destination, le périmètre d'utilisation est limité au trajet que vous choississez en départ et en arrivée lors de l'achat en guichet.

Bon à savoir :

Les enfants de 4 à moins de 10 ans peuvent voyager en Île-de-France avec des tickets à demi-tarif (tickets à l'unité, billets Orlyval et forfait Paris Visite).