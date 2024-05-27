Île-de-France Mobilités : vivre les Jeux de Paris 2024 en transports en commun
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent à grands pas. Pour vous préparer au mieux, retrouvez sur cette page : des informations pratiques, des chiffres clés, des visuels à télécharger et des tutos en vidéo pour comprendre et expliquer le fonctionnement du réseau francilien pendant la période de compétition.
Les transports franciliens en chiffres clés
En chiffres : le réseau de transports en commun francilien
- 9,4 millions de déplacements chaque jour
- 2 122 km de réseau ferré
- 2ᵉ réseau ferré le plus fréquenté au monde après celui de Tokyo
- 4ᵉ réseau le plus long au monde
- 2ᵉ réseau le plus dense après celui de Londres
- 1900 lignes de bus
- 10 700 bus et cars en circulation
- 14 lignes de tramway
- 13 lignes de trains et RER
- 16 lignes de métro
- 4 nouvelles lignes de métro en construction
Des transports collectifs en perpétuelle évolution
2- Mode d'emploi : se déplacer en transports en commun pendant les Jeux de Paris 2024
Avec 500 000 spectateurs par journée de compétition olympique, 25 sites de compétition à desservir en Île-de-France et l'ambition de permettre à tous de se déplacer 100 % en transports en commun, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ça se prépare.
Application pour tous vos déplacements, titre de transport spécifique, plan de transports... retrouvez toutes les informations pratiques sur cette page.
Transport Public Paris 2024 : une application pour tous vos déplacements
Avec l'application multilingue "Transport Public Paris 2024" :
- Calculez dès aujourd'hui votre itinéraire pour vous rendre vers les sites de Paris 2024
- Recevez de l'info trafic adaptée à vos sites favoris
- Achetez votre titre de transport en version dématérialisée (à partir de juin)
- Le jour-j, vérifiez votre trajet itinéraire en temps réel
Passe Paris 2024, le titre de transport spécifique des Jeux de Paris 2024
Économique, dématérialisé et pratique : le passe Paris 2024, c'est le forfait pour se déplacer à volonté dans Paris et sa région pendant les Jeux de Paris 2024.
Franciliens : pendant les Jeux de Paris, pour vous rien ne change
Le temps des Jeux de Paris 2024, les tarifs des transports en commun augmentent en Île-de-France. Objectif : financer les renforts de l'offre de transport liés aux flux exceptionnels de voyageurs. Une hausse qui ne touchera pas les Franciliens.
3- Voyagez léger avec l'application Île-de-France Mobilités
Une application, de multiples façons de l'utiliser. Découvrez toutes nos astuces et tutos pour vous simplifier la vie sur notre réseau.