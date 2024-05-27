Île-de-France Mobilités : vivre les Jeux de Paris 2024 en transports en commun

Avec 500 000 spectateurs par journée de compétition olympique, 25 sites de compétition à desservir en Île-de-France et l'ambition de permettre à tous de se déplacer 100 % en transports en commun, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ça se prépare.

Application pour tous vos déplacements, titre de transport spécifique, plan de transports... retrouvez toutes les informations pratiques sur cette page.