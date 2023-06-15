T10 : le tram se modernise, ses valideurs aussi

Bientôt les tickets en carton ne seront plus valables sur le réseau. C'est même déjà le cas pour les valideurs présents à bord du tramway T10 !

Quelles options s'offrent à vous pour vos titres de transport au format dématérialisé ? En fait, tout dépend de votre profil de voyageur ! On vous explique.

Vous utilisez régulièrement les transports en commun avec des tickets t+ ?

Choisissez Navigo Liberté+ pour vos trajets en métro, RER dans Paris, bus ou tramway !

Après souscription grâce à votre RIB, chaque trajet que vous faites est comptabilisé et vous êtes prélevé le mois suivant du montant total de vos déplacements. Si vous ne voyagez pas, vous ne payez rien !

Vous êtes visiteur ou utilisez les tickets t+ occasionnellement ?

Optez pour Navigo Easy.

Ce passe non nominatif, rechargeable depuis les automates de vente ou via votre smartphone vous permet d'y stocker, entre autres, des tickets t+ à l'unité et des carnets t+ dématérialisés (jusqu'à 3 carnets) !

Vous ne voulez pas de passe ?

Utilisez votre smartphone pour acheter des titres de transports depuis l'appli Île-de-France Mobilités* et les valider en passant votre téléphone directement sur les bornes de validation.

*liste des téléphones compatibles soumise à évolution.