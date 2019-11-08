Tarifs
- Plein tarif : 13€
- Tarif réduit : 6,50€
Tarifs applicables au 1/01/2025.
À quelles conditions puis-je voyager avec un titre à tarif réduit ?
Aller ou partir des aéroports Orly ou CDG
13€ par trajettoutes zones
Le ticket Paris Région <> Aéroports est idéal si vous souhaitez :
Attention : votre trajet ne peut s'effectuer qu'en métro, RER ou train dans les zones 1 à 5.
Le Ticket Paris Région <> Aéroports simplifie vos déplacements : il remplace les anciens Tickets Aéroport Orly et Aéroport CDG.
Fini les files d'attente : achetez votre Ticket Paris Région <> Aéroports sur passe Navigo Easy via l'application Île-de-France Mobilités.
Les utilisateurs Android et iOS peuvent valider leur trajet avec leur smartphone. Pour cela :