Illustration montrant un voyageur validant son trajet avec un smartphoneIllustration montrant un voyageur validant son trajet avec son ticket t+ avec un smartphone

Ticket Paris Région <> Aéroports

Aller ou partir des aéroports Orly ou CDG

MétroRERTrain

13€  par trajettoutes zones

  • Aéroport d’Orly via le métro 14 ou Orlyval
  • Aéroport Roissy-Charles de Gaulle via le RER B
  • Se recharge sur passe Navigo Easy ou smartphone
Recharger via l'app
Illustration montrant une main tenant une pièce de monnaie

Tarifs

  • Plein tarif : 13€
  • Tarif réduit : 6,50€

Tarifs applicables au 1/01/2025.

À quelles conditions puis-je voyager avec un titre à tarif réduit ?

Est-il adapté à mes besoins ?

Le ticket Paris Région <> Aéroports est idéal si vous souhaitez :

  • Rejoindre ou quitter l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle via le RER B
  • Rejoindre ou quitter l’aéroport d’Orly via la ligne 14 du métro et Orlyval

Attention : votre trajet ne peut s'effectuer qu'en métro, RER ou train dans les zones 1 à 5.

iIllustration montrant une main sortant un passe Navigo Easy d’un porte-monnaie

Simple et pratique au quotidien

Le Ticket Paris Région <> Aéroports simplifie vos déplacements : il remplace les anciens Tickets Aéroport Orly et Aéroport CDG.

Fini les files d'attente : achetez votre Ticket Paris Région <> Aéroports sur passe Navigo Easy via l'application Île-de-France Mobilités.

Illustration montrant un passe Navigo Easy coller à un smartphone afin d’acheter des tickets t+

Comment l’obtenir sur passe Navigo Easy ?

  1. Achetez un passe Navigo Easy.
  2. Utilisez l'application Île-de-France Mobilité pour acheter vos Tickets sur votre passe Navigo Easy.
  3. Validez ensuite vos trajets avec votre passe Navigo Easy.
Recharger via l'app
Trouver un point de vente
Illustration montrant une validation de trajet via un smartphone

Comment l’obtenir sur smartphone ?

Les utilisateurs Android et iOS peuvent valider leur trajet avec leur smartphone. Pour cela :

  1. Installez l'application Île-de-France Mobilité.
  2. Utilisez l'app pour achetez vos Tickets sur votre smartphone.
  3. Validez ensuite vos trajets avec votre smartphone.
Installer l'app

Découvrez aussi