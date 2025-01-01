téléchargement gratuit

Le smartphone,

validez vos trajets avec votre téléphone

  • Rechargez votre passe Navigo
  • Évitez la file d'attente aux automates
Installer l'app
Illustration montrant une validation de trajet via un smartphone

téléchargement gratuit

Le smartphone,

validez vos trajets avec votre téléphone

  • Rechargez votre passe Navigo
  • Évitez la file d'attente aux automates
Installer l'app
Illustration montrant une validation de trajet via un smartphone
Illustration montrant qu'il faut cliquer sur l'icone Achat dans la barre de menu pour acheter des titres

Quels titres sont disponibles ?

Vous voulez valider vos trajets avec votre téléphone ? Les titres suivants sont disponibles à l'achat et donc à la validation, directement depuis l'application Île-de-France Mobilités :

Quels titres sont disponibles ?

Vous voulez valider vos trajets avec votre téléphone ? Les titres suivants sont disponibles à l'achat et donc à la validation, directement depuis l'application Île-de-France Mobilités :

Pour pouvoir visionner cette vidéo, vous devez

Description de l'image

© Copyright

Le MF19 : une nouvelle vision de la mobilité

Notre manière d’envisager le quotidien évolue, et notre vision des transports avec elle.

Pour s’adapter aux nouvelles exigences et offrir une solution aux enjeux de fréquentation, un nouveau standard devait être inventé. C'est le MF19 : un train modulable, symbole de modernité, conçu pour répondre aux enjeux de demain et aux besoins d'aujourd'hui.

CTA

Description de l'image

© Copyright

Le MF19 : une nouvelle vision de la mobilité

Notre manière d’envisager le quotidien évolue, et notre vision des transports avec elle.

Pour s’adapter aux nouvelles exigences et offrir une solution aux enjeux de fréquentation, un nouveau standard devait être inventé. C'est le MF19 : un train modulable, symbole de modernité, conçu pour répondre aux enjeux de demain et aux besoins d'aujourd'hui.

CTA

Description de l'image

© Copyright

Le MF19 : une nouvelle vision de la mobilité

Notre manière d’envisager le quotidien évolue, et notre vision des transports avec elle.

Pour s’adapter aux nouvelles exigences et offrir une solution aux enjeux de fréquentation, un nouveau standard devait être inventé. C'est le MF19 : un train modulable, symbole de modernité, conçu pour répondre aux enjeux de demain et aux besoins d'aujourd'hui.

CTA

Description de l'image

© Copyright

Le MF19 : une nouvelle vision de la mobilité

Notre manière d’envisager le quotidien évolue, et notre vision des transports avec elle.

Pour s’adapter aux nouvelles exigences et offrir une solution aux enjeux de fréquentation, un nouveau standard devait être inventé. C'est le MF19 : un train modulable, symbole de modernité, conçu pour répondre aux enjeux de demain et aux besoins d'aujourd'hui.

CTA

Description de l'image

© Copyright

Le MF19 : une nouvelle vision de la mobilité

Notre manière d’envisager le quotidien évolue, et notre vision des transports avec elle.

Pour s’adapter aux nouvelles exigences et offrir une solution aux enjeux de fréquentation, un nouveau standard devait être inventé. C'est le MF19 : un train modulable, symbole de modernité, conçu pour répondre aux enjeux de demain et aux besoins d'aujourd'hui.

CTA

Description de l'image

© Copyright

Le MF19 : une nouvelle vision de la mobilité

Notre manière d’envisager le quotidien évolue, et notre vision des transports avec elle.

Pour s’adapter aux nouvelles exigences et offrir une solution aux enjeux de fréquentation, un nouveau standard devait être inventé. C'est le MF19 : un train modulable, symbole de modernité, conçu pour répondre aux enjeux de demain et aux besoins d'aujourd'hui.

CTA

Installez l'app et commencez à profiter de tous ses avantages !

  1. 1. Scannez le QR Code avec votre téléphone
  2. 2. Cliquez sur le lien
  3. 3. Téléchargez l'appli
En savoir plus
En savoir plus
montrant un passe Navigo en train d'être rechargé via l'application Ile-de-France Mobilités