validez vos trajets avec votre téléphone

Notre manière d’envisager le quotidien évolue, et notre vision des transports avec elle.

Pour s’adapter aux nouvelles exigences et offrir une solution aux enjeux de fréquentation, un nouveau standard devait être inventé. C'est le MF19 : un train modulable, symbole de modernité, conçu pour répondre aux enjeux de demain et aux besoins d'aujourd'hui.