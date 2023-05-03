2016-2025 : ce qui a changé dans vos transports

Découvrez les nouveautés qui changent votre manière de vous déplacer depuis 2016 dans notre édition "La révolution des transports en Île-de-France". Disponible dans votre boîte aux lettres et en téléchargement sur cette page.

Huit départements franciliens, autant d'éditions

Vous faire gagner du temps pour profiter pleinement de l'essentiel ? C’est l’objectif d’Île-de-France Mobilités qui, depuis 2016 : développe, modernise et interconnecte les transports en Île-de-France.
L'objectif ? Faciliter vos déplacements et simplifier, toujours plus, votre quotidien.

  • Temps gagné sur vos trajets
  • Bus propres pour mieux respirer
  • Plus de confort avec de nouveaux métros, trains et tramways
  • Plus d'accessibilité et de sécurité
  • Projets d'aujourd'hui qui transformeront vos déplacements demain

Découvrez toutes les nouveautés près de chez vous dans l'édition de votre département :

Et demain ? L'avenir des transports se prépare aujourd'hui

Découvrez les projets d'aujourd'hui qui changeront votre manière de vous déplacer à l'horizon 2030.

