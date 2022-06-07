Travaux d'été 2022 dans les gares
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Cet été, les chantiers de mise en accessibilité se dérouleront dans sept gares d’Île-de-France.
Les travaux de mise en accessibilité des gares visent à faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite mais également des millions de voyageurs quotidiens qui empruntent le réseau d’Île-de-France.
L’objectif est de donner un accès à tous, du parvis de la gare jusqu’aux trains tout en optimisant les flux de voyageurs pour assurer un passage en gare plus fluide, plus facile et plus confortable.
Les chantiers de mise en accessibilité seront réalisés principalement de nuit et en semaine tout l’été, pour permettre le maintien des circulations ferroviaires en journée.
Certaines interventions auront cependant lieu durant les week-ends. Lorsque les travaux de nuit impliquent des interruptions de circulation dès la fin de soirée, ou qu’ils se déroulent pendant le week-end, des bus de substitution seront déployés afin d’assurer la continuité du service.
Gare d’Orangis Bois de l’Épine (ligne RER D)
Des travaux vont débuter pour le rehaussement des quais et la création de fosses d’ascenseurs en semaine et lors des 4 week-ends de travaux du 30 juillet au 21 août.
Gare de Saint Denis (ligne RER D)
Les travaux se poursuivent les week-ends du 8 au 11 et du 15 au 18 juillet, ainsi que du 9 au 12 et du 16 au 19 septembre.
Les aménagements réalisés sur les quais concerneront la pose d’abris filants, la mise en œuvre de revêtements et d’équipements.
Gare de Vigneux-sur-Seine (ligne RER D)
Des travaux vont se dérouler sur 3 week-ends pour permettre d’intervenir sur les quais (rehaussement, terrassement, blindages et finitions) et sur les escaliers fixes.
Les week-ends concernés par ces aménagements sont ceux des 2 au 3 et 9 au 10 juillet ainsi que le week-end du 9 au 11 septembre.
Gare de Deuil Montmagny (ligne H)
Les travaux de nuit en semaine se réaliseront jusqu’au 13 juillet puis du 29 août jusqu’à mi-septembre.
Les travaux sur les quais se dérouleront les week- ends du 16 au 17 juillet, pour permettre la pose de l’enrobé et du 9 au 11 septembre pour les travaux préparatoires de pose des abris.
La mise aux normes des différents accès se poursuit jusqu’au mois de septembre et les travaux permettant d’accueillir les 2 ascenseurs se dérouleront entre juin et septembre.
Gare de Clichy Levallois (ligne L)
Des travaux se dérouleront les week-ends du 8 au 10 juillet, du 2 au 4 septembre sur le quai B (terrassement de l’escalier, fin des micropieux, passage de la colonne de bétonnage) et sur la mise en place des quais provisoires quai A et des micropieux.
Gare de Saint Quentin en Yvelines (ligne N)
Les travaux de mise en accessibilité et de désaturation se poursuivent tout l’été avec des travaux de nuit les semaines du 27 juin au 8 juillet et du 5 au 16 septembre ainsi que les week-ends du 1er au 3 juillet et du 9 au 11 septembre.
Les travaux concerneront les aménagements des nouveaux accès directs aux quais 1 et 2 depuis la passerelle rouge qui ont été montés au 1er semestre. Les travaux sur le quai 1 se termineront en août avec la pose de l’enrobé.
Gare de la Ferté sous Jouarre (ligne P)
Les travaux de nuit interviendront sur les semaines du 27 juin au 5 août et du 29 août au 16 septembre.
Les travaux de rehaussement et de mise en œuvre d’enrobés des quais se dérouleront sur 4 week-ends : 4 et 5 juin, 25 et 26 juin, 9 et 10 juillet ainsi que les 30 et 31 juillet.
Les travaux de juin à août concerneront plus globalement la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des escaliers de la passerelle métallique, les travaux préparatoires pour la pose d’un ascenseur côté gare routière de juin à septembre, la rénovation de l’abri quai 1 en juillet et août et les finitions de travaux dans le passage souterrain (peinture) en juillet.