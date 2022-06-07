Travaux d'été 2022 dans les gares

Les travaux de mise en accessibilité des gares visent à faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite mais également des millions de voyageurs quotidiens qui empruntent le réseau d’Île-de-France.

L’objectif est de donner un accès à tous, du parvis de la gare jusqu’aux trains tout en optimisant les flux de voyageurs pour assurer un passage en gare plus fluide, plus facile et plus confortable.

Les chantiers de mise en accessibilité seront réalisés principalement de nuit et en semaine tout l’été, pour permettre le maintien des circulations ferroviaires en journée.

Certaines interventions auront cependant lieu durant les week-ends. Lorsque les travaux de nuit impliquent des interruptions de circulation dès la fin de soirée, ou qu’ils se déroulent pendant le week-end, des bus de substitution seront déployés afin d’assurer la continuité du service.