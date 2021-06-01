Travaux d'été 2023 sur les lignes de tramway

Tram T1

Dans le cadre des travaux de modernisation du T1, les stations sont transformées pour mieux accueillir les voyageurs et améliorer la fluidité du trafic. De nouveaux travaux sont prévus cet été entre Escadrille Normandie – Niémen et Jean Rostand.

En conséquence :

Du lundi 12 au mercredi 14 juin inclus les stations :

- La Ferme,

-Libération,

-Hôtel de Ville de Bobigny,

-et Bobigny – Pablo Picasso seront fermées.

Un bus de remplacement circulera aux mêmes horaires que le tramway. Il ne marquera néanmoins pas l’arrêt station La Ferme.

