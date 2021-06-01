Travaux d'été 2023 sur les lignes de tramway
Publié le
On fait le point sur les travaux cet été sur vos lignes de tramway.
Tram T1
Dans le cadre des travaux de modernisation du T1, les stations sont transformées pour mieux accueillir les voyageurs et améliorer la fluidité du trafic. De nouveaux travaux sont prévus cet été entre Escadrille Normandie – Niémen et Jean Rostand.
En conséquence :
- Du lundi 12 au mercredi 14 juin inclus les stations :
- La Ferme,
-Libération,
-Hôtel de Ville de Bobigny,
-et Bobigny – Pablo Picasso seront fermées.
Un bus de remplacement circulera aux mêmes horaires que le tramway. Il ne marquera néanmoins pas l’arrêt station La Ferme.
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne T1
Tram T2
Des effritements sur le bord des quais ont été constatés sur certaines stations du T2. Pour la sécurité et le confort des voyageurs, des travaux doivent être effectués dans les stations situées entre Pont de Bezons et La Défense, et entre Porte de Versailles et Issy – Val de Seine.
Dans ce cadre, 11 stations seront fermées temporairement cet été, permettant aux équipes d’intervenir sur les fondations des quais :
- Du 12 au 27 août : entre Pont de Bezons et La Défense
- Du 12 au 18 août : entre Porte de Versailles et Issy – Val de Seine.
Des itinéraires alternatifs dont un service de bus de substitution seront disponibles
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne T2
Tram T3
Des interruptions temporaires de circulation sont prévues sur les lignes de tramways T3a et T3b cet été, dans le cadre de travaux de rénovation d’appareils de voie* :
Travaux sur le T3a
- Du 27 juillet au 11 août inclus : fermeture entre Porte d’Italie et Porte de Vincennes pour le remplacement des bifurcations entre le T3a et T3b à Porte de Vincennes et le programme de rénovation des dalles de quais sur les stations de la ligne T3a.
Travaux sur le T3b
- Du 14 au 26 juillet inclus : fermeture entre Porte de Vincennes et Porte de Pantin pour le remplacement d’appareils de voie des bifurcations entre le T3a et T3b à Porte de Vincennes et le programme de rénovation des dalles de quais sur les stations de la ligne T3b.
Des bus de remplacement circuleront.
*Les appareils de voies sont tous les éléments qui supportent le train. Ils sont composés d’éléments fixes (ballasts et traverses) et d’éléments mobiles (les aiguillages, qui permettent au train de bifurquer).
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne T3a et T3b